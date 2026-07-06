Goal.com
En directo

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-BRENTFORDAFP
Bart DHanis

Traducido por

La KNVB negocia con Arne Slot su fichaje como seleccionador de Países Bajos

Holanda

La KNVB ha hablado con Arne Slot para sustituir a Ronald Koeman como seleccionador, según Florian Plettenberg, de Sky Sports.

La federación mantiene abiertas varias opciones.

El cargo quedó libre el martes tras el anuncio de Koeman.

Los diarios Algemeen Dagblad y De Telegraaf ya habían indicado que Slot está dispuesto a asumir el cargo.
El técnico, nacido en Bergentheim, dirigió al Liverpool las dos últimas temporadas; en la primera ganó la Premier League.

En la segunda temporada el equipo quedó quinto en la Premier League y la directiva decidió prescindir de él.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google