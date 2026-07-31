«La KNVB me preguntó si tenía tiempo, así que fui inmediatamente a Zeist»

Arne Slot y Erik ten Hag han rechazado el cargo de seleccionador de la selección neerlandesa. Durante la rueda de prensa previa al duelo por la Johan Cruyff Schaal entre el campeón de liga PSV y el ganador de la copa AZ, Peter Bosz volvió a ser preguntado por el puesto vacante. El técnico del PSV se burló entonces de los rumores.

Por un momento pareció que Arne Slot sí iba a convertirse en seleccionador de Países Bajos, después de que Liverpool hubiera ideado una solución financiera. La duración del contrato parecía interponerse en un acuerdo, pero el jueves se supo que Slot quería seguir siendo entrenador de club por el momento. Con ello, él también rechazó el cargo.

El nombre de Bosz también lleva ya tiempo sonando como posible sucesor del saliente Ronald Koeman. A principios de este mes, el entrenador del PSV se marchó tras una pregunta sobre el puesto de seleccionador, porque no quería decir nada al respecto.

Durante la rueda de prensa, Bosz volvió a ser preguntado por el puesto en la KNVB. "Puedo contar que mi teléfono sonó esta noche a las 2.00. Llamaba un número desconocido y contesté", dice Bosz.

"Resultó ser la KNVB. Me preguntaron si tenía tiempo, así que fui inmediatamente en coche a Zeist. Allí estuve hablando durante horas. Llegué justo a tiempo al entrenamiento. Fue una buena conversación", prosigue el técnico con su relato cínico.

El periodista de ANP pregunta entonces si el entrenador, que en el PSV tiene contrato hasta mediados de 2028, se quedó a dormir en el campus de la KNVB. "No, porque estuvimos hablando largo y tendido. Por eso fui directamente a Eindhoven". A continuación, se escucha una leve risa en la sala de prensa.

Bosz parece no tener una vez más ganas de responder a preguntas sobre la selección neerlandesa y se centra por completo en la nueva temporada con el conjunto de Eindhoven.