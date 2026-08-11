La KNVB mantiene conversaciones con Roberto Martínez para el cargo de seleccionador de la selección neerlandesa, según informa De Telegraaf. El español, de 53 años, aún estaba al frente de Portugal el pasado verano en el Mundial 2026.

El 30 de junio, hace ya casi mes y medio, Koeman anunció que no seguiría como seleccionador de los Países Bajos. Desde entonces, la KNVB ha mantenido varias conversaciones, pero todavía no han desembocado en un sucesor definitivo.

Michael Reiziger parecía estar durante mucho tiempo en la pole position, teniendo en cuenta las largas conversaciones que mantuvo con la KNVB hace algo más de una semana, pero ahora parece que eso podría cambiar.

“Nigel de Jong ha mantenido conversaciones en nombre de la KNVB con Roberto Martínez (53) para el puesto de seleccionador. El técnico español habría hablado en Málaga con el director de fútbol de élite de la federación neerlandesa”, señala De Telegraaf.

Martínez estuvo durante años al frente de la generación dorada de Bélgica, pero en el último periodo fue seleccionador de Portugal. En el Mundial del pasado verano quedó eliminado de forma decepcionante en octavos de final por la posteriormente campeona del mundo, España.

Martínez mantiene una estrecha relación con Jordi Cruyff y, además, es partidario de la filosofía futbolística de su padre, Johan. Por ahora no está claro cómo han transcurrido las primeras conversaciones con el español.