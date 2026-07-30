La KNVB debe temer seriamente: Arne Slot también es candidato número uno en otro lugar

Arne Slot es candidato para suceder a Matthias Jaissle en el Al-Ahli saudí, según informa el habitualmente fiable periodista británico Ben Jacobs.

El club de Oriente Medio está sin entrenador desde el jueves. Jaissle va a firmar a muy corto plazo un contrato con el Newcastle United.

Eddie Howe, que había estado al frente del club del norte de Inglaterra durante cinco años, decidió presentar su dimisión el jueves por la mañana.

La dimisión presentada tiene, por tanto, consecuencias directas para Slot, que ahora aparece de repente en lo más alto de la lista de deseos de un club.

Slot, que ya rechazó una oferta del Fulham a principios de este verano, también está hablando con la KNVB sobre un papel como seleccionador de Países Bajos.

El exentrenador, entre otros, del Feyenoord y del Liverpool quiere firmar en Zeist hasta la Eurocopa de 2028, mientras que la KNVB quiere que continúe hasta el Mundial de 2030.



