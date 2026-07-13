La KNVB debe actuar con rapidez: Guardiola es el principal candidato en otros clubes

Pep Guardiola encabeza la lista de la Federación Italiana de Fútbol, según La Gazzetta dello Sport. Italia busca un seleccionador a largo plazo tras la marcha de Gennaro Gattuso.

Italia se quedó fuera del Mundial de 2022 y también del de 2018.

Tras quedarse fuera por tercera vez consecutiva, la federación busca un técnico de renombre que devuelva al fútbol italiano al primer plano.

Guardiola encabeza la lista, por delante de Antonio Conte y Roberto Mancini.

La Federación ya ha hablado con Conte y le ofrece cuatro millones de euros al año hasta el Mundial de 2030.

Pese a que el catalán cobraba 25 millones de euros anuales en el Manchester City, la federación, consciente de que no puede igualar esa cifra, intentará convencerlo.

Confían en que a Guardiola le atraigan los retos, algo que la Azzurra sí puede ofrecerle. El director técnico, Leonardo, lo intentará.

También se le vincula con la selección de Países Bajos, país al que, según dijo, le uniría su admiración por Johan Cruijff.