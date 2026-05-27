La KNVB da prioridad a Ronald Koeman en el reparto de entradas para el Mundial

Mike Verweij, periodista de De Telegraaf, critica a la KNVB por la distribución de entradas para el Mundial: Ronald Koeman recibe muchas más que el resto del cuerpo técnico.

En un vídeo grabado en las instalaciones de la KNVB, Verweij comenta la baja de Justin Bijlow: la selección viajará con tres porteros por motivos económicos, pese a que Koeman prefería llevar uno más para los entrenamientos.

Bart Verbruggen, Mark Flekken y Robin Roefs integran la lista de porteros. Justin Bijlow, que aspiraba a sumarse, se quedó fuera.

«Es una cuestión económica», aclaró Koeman. «La KNVB no es precisamente generosa; es la Real Federación Neerlandesa de Fútbol, pero no actúan con mucho esplendor», añade.

Explica que, según sus datos, cada miembro del cuerpo técnico recibe solo una entrada para todo el Mundial, mientras que el seleccionador dispone de cuatro. «El resto deben comprarlas ellos mismos», añade.

«No puede ser que el dinero impida llevar a un cuarto portero», añade Verweij. «Tampoco es lógico que no haya un cuarto portero en la lista de espera, que entrenara con el grupo como Lutsharel Geertruida e Ian Maatsen».

“Parece que Justin Bijlow dijo: ‘Busquen a otro’. Debe mantenerse en forma, pues aún puede ir al Mundial. Pero no sé por qué no está aquí”, concluye el observador de la selección holandesa del periódico matutino.