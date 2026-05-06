La KNVB apuesta por un único candidato para ser seleccionador de Países Bajos tras el Mundial 2026

Nigel de Jong aún no ha contactado a posibles sucesores de Ronald Koeman al frente de la selección holandesa tras el Mundial 2026. Así lo afirmó este miércoles en rueda de prensa, mostrando plena confianza en el actual seleccionador.

El contrato de Koeman con la selección holandesa vence tras el Mundial de este verano y no tomará una decisión hasta después del torneo. Por ello, De Jong, director de fútbol de élite de la KNVB, aún no ha contactado a otros candidatos.

«Me preparo para todos los escenarios tras el Mundial; sería poco profesional no hacerlo, pero aún no he contactado a nadie porque confío plenamente en Koeman y en los resultados de la selección», añadió.

«En mi mente no hay ninguna vacante en la selección. Si Ronald gana el Mundial, podrá quedarse si así lo desea», afirma, y añade: «Estamos centrados en el torneo y no tememos quedarnos sin tiempo si nuestros caminos se separan en julio».

Peter Bosz, técnico del PSV, admitió su interés en el cargo, pero ante la incertidumbre sobre Koeman renovó dos años más con el campeón de la Eredivisie.

«Está haciendo un trabajo fantástico en el PSV, es un entrenador de primera, pero no voy a adelantarme a algo que aún no está sobre la mesa», afirmó De Jong. Por eso entiende que haya renovado con el PSV. Si Koeman se va tras el Mundial, hay candidatos internos y externos para el cargo.

Ahora lo prioritario es el Mundial, que ya está cerca y en el que De Jong confía en la selección holandesa: «El objetivo es llegar a semifinales con la Oranje, pero la ambición es ser campeones del mundo. Aspiro a lo más alto y creo en ello gracias a nuestros internacionales, nuestro cuerpo técnico —el mejor en este momento— y nuestra forma de trabajar».

De Jong, máximo responsable del fútbol de élite neerlandés, es consciente de ello. Si no alcanzamos las semifinales, no renunciaré. Soy autocrítico, pero mi plan con la KNVB abarca más aspectos. En enero de 2023 se anunció que seguiré cuatro años más. Si no somos campeones del mundo en Estados Unidos en 2030, entonces se me podrá pedir cuentas».