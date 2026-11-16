La KNVB apoya al candidato que quiere derrotar a Gianni Infantino en la FIFA

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La KNVB apoya, al igual que la UEFA y las demás federaciones europeas de fútbol, la candidatura de Philippe Diallo a la presidencia de la FIFA, según anunció oficialmente este lunes. «La KNVB ve en Diallo a un dirigente experimentado y capaz de unir a las partes, que puede liderar las reformas necesarias dentro de la FIFA».

La noticia de la presentación de Diallo como candidato fue adelantada el lunes por The Guardian y ya ha sido confirmada oficialmente por la UEFA. El miércoles vence el plazo para presentar candidaturas a las elecciones. Diallo será presentado oficialmente el martes, según informa la federación europea.

«El apoyo a Diallo llega después de que la KNVB decidiera retirar su confianza al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. La KNVB siempre ha subrayado que un cambio al frente de la organización, por sí solo, no basta. La FIFA necesita reformas fundamentales, en las que prime el rumbo de fondo», señala la KNVB en un comunicado oficial.

«Con Diallo, la KNVB apoya a un candidato capaz de defender ese rumbo y poner en marcha los cambios necesarios. Entre ellos figuran una distribución más equilibrada de las responsabilidades, mayor transparencia, una supervisión independiente y más influencia para las federaciones afiliadas», añade la federación.

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La KNVB confía en un nuevo liderazgo en la FIFA. «Gracias a sus muchos años de trabajo en el fútbol nacional e internacional, Diallo conoce el deporte, las organizaciones y los desafíos a los que se enfrenta el fútbol. La KNVB ve en él a un dirigente que, con esos conocimientos y esa experiencia, puede contribuir a los cambios necesarios dentro de la FIFA».

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«Con Philippe Diallo apoyamos a alguien que ha demostrado ampliamente su valía en el fútbol y sabe lo que ocurre tanto en las federaciones nacionales como a nivel internacional», afirmó Frank Paauw, presidente de la KNVB.

«Pero un nuevo presidente, por sí solo, no basta. Lo importante es que las reformas necesarias se lleven realmente a cabo», recalcó Paauw. «Confiamos en que Diallo pueda tomar la iniciativa en ese sentido y, junto con las federaciones afiliadas, construir una FIFA transparente y creíble que anteponga los intereses del fútbol».

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La candidatura de Diallo está en consonancia con la agenda de reformas presentada por la KNVB. «Se centra en tres prioridades: una mejor gobernanza y una distribución equilibrada de las responsabilidades, más atención a los derechos humanos y la sostenibilidad, y una mayor inversión en el desarrollo del fútbol en todo el mundo».

La respuesta llegará en marzo del próximo año, cuando se celebrarán las elecciones.