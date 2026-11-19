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Tras once partidos, la Juventus de Turín ya está a once puntos de la Lazio, líder de la Serie A. El club más laureado de Italia busca recuperar el rumbo y reforzar su centro del campo. Uno de sus principales objetivos sería Pierre-Emil Höjbjerg, que inició su carrera profesional en el Bayern de Múnich.

Höjbjerg, de 31 años, juega desde 2024 en el Olympique de Marsella, de la Ligue 1, tras varias temporadas de gran éxito en la Premier League con el Southampton y el Tottenham Hotspur. Según parece, es el jugador que quieren tanto el entrenador Luciano Spalletti como el consejero delegado de la Juve, Giovanni Carnevali. Que ambos estén interesados sería una buena noticia para Höjbjerg: Spalletti está cuestionado por la falta de resultados en la Vecchia Signora y no está ni mucho menos claro que siga en el banquillo en enero. Pero si el consejero delegado también quiere ficharlo...

Según informa Gazzetta dello Sport , el interés sería mutuo: Höjbjerg no vería con malos ojos continuar su carrera en Italia, en una liga considerada más fuerte que la Ligue 1. A ello se suma que el Olympique de Marsella atraviesa ciertas dificultades económicas, por lo que no sería extraño que vendiera jugadores en invierno.

¿Por qué vigila la UEFA a la Juventus?

Hay un inconveniente: la Juve tampoco atraviesa una situación económica desahogada y la UEFA supervisa minuciosamente los gastos del club más laureado de Italia. Como en los últimos años la Juve ha gastado en varias ocasiones más de lo permitido por las normas del fair play financiero, la UEFA le impuso en junio un plan de saneamiento de tres años. Este acuerdo establece no solo una multa por las infracciones financieras, sino también el déficit anual máximo permitido. Así, la Juve puede registrar un déficit máximo de cinco millones de euros esta temporada; la próxima deberá equilibrar sus cuentas y, en 2028, si cumple las condiciones, podrá volver a regirse por las normas habituales del fair play financiero.

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Esto significa que, en el próximo mercado de invierno, los fichajes solo podrán llegar cedidos, si es que llega alguno. En el caso de Höjbjerg, se contempla una cesión con una opción u obligación de compra de 15 millones de euros en verano.

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La Juve tendría más margen de maniobra si un jugador dejara el club en invierno. Un candidato es Weston McKennie. El exjugador del Schalke 04 ha sido vinculado con el Manchester United, donde ha asumido el cargo Mauricio Pochettino, hasta ahora su seleccionador. ¿Pasaría McKennie de un club en crisis a otro? Pese al desmentido del estadounidense, no está del todo descartado.

Los partidos que disputó Pierre-Emil Höjbjerg con el Bayern de Múnich

Si Höjbjerg acaba fichando por la Juventus, el delantero alemán Nick Woltemade tendría como compañero a un líder muy fuerte en los duelos, considerado tan trabajador como inteligente sobre el terreno de juego.

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Höjbjerg llegó desde Copenhague a las categorías inferiores del Bayern de Múnich en el verano de 2012 y debutó con el primer equipo en abril de 2013, bajo las órdenes de Jupp Heynckes. Aunque el sucesor de Heynckes, Pep Guardiola, lo elogió públicamente, Höjbjerg no logró consolidarse en el club más laureado de Alemania. Tras dos cesiones al Augsburgo y al Schalke 04, y 25 partidos con el conjunto muniqués en todas las competiciones, el danés se marchó a Inglaterra en 2016, donde fue titular habitual tanto en el Southampton como, más tarde, en el Tottenham.