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La Juventus compite con el Milan por el fichaje de Bruno Fernandes.

Tuttosport informa de que los dirigentes de la Juventus han mostrado interés por el centrocampista portugués, cuyo contrato con el Manchester United vence en junio de 2027. El club inglés tiene una opción para ampliarlo una temporada más y estaba negociando la renovación antes de que el futbolista decidiera frenar las conversaciones: «No es el momento adecuado», declaró el propio Bruno Fernandes. «Por ahora solo pensamos en centrarnos en ganar partidos y después podremos volver a hablar de mi contrato, que ahora no es importante».

También en caso de que quedara libre al término de esta temporada, el Milan estaría tras sus pasos. El entrenador portugués Ruben Amorim está representado por la misma agencia que Bruno Fernandes, a quien le gustaría regresar a Italia, donde ya jugó en el Novara, el Udinese y la Sampdoria.

Tampoco se descarta otro regreso, al Sporting de Lisboa, que esta noche recibe precisamente al Manchester United en la Champions League: «Nunca cerraré la puerta a un posible regreso al Sporting», afirmó Bruno Fernandes. «Siempre será un club que ocupe un lugar especial en mi corazón».

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En cambio, no parecen interesarle las propuestas de fuera de Europa, como las de Arabia Saudí o las de la Major League Soccer estadounidense.

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Nacido en 1994, Bruno Fernandes llegó al Manchester United procedente del Sporting de Lisboa por 65 millones de euros en el mercado de invierno de 2020. Desde entonces ha disputado 342 partidos con los Red Devils, con 113 goles y 111 asistencias, pero solo ha ganado una Copa de Inglaterra y una Copa de la Liga inglesa.

La Juventus solo podría plantearse su fichaje si se clasifica para la próxima Champions League, como ya ocurrió la temporada pasada con otro centrocampista portugués de calidad: Bernardo Silva, que se marchó al Real Madrid de José Mourinho.

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La Juventus también mira a Portugal para reforzar su ataque y sigue de cerca a Gustavo Varela. Este ha dejado de seguir en Instagram a la Juventus, también para no alimentar demasiado los rumores sobre su futuro. Nacido en 2005, el máximo goleador de la Serie A, con 11 goles en otros tantos partidos, tiene contrato con el Monza hasta junio de 2030. Llegó allí el verano pasado procedente del Benfica por 2,5 millones de euros más otro millón en variables. El club portugués se reservó el 20 % de una futura venta y el derecho a igualar futuras ofertas. Varela ha despertado el interés de Inter, Juve, Napoli y Tottenham, con un precio de salida de 25 millones de euros para enero.

Mientras tanto, otro futbolista portugués, Francisco Conceiçao, está listo para volver a ser titular en el partido de Europa League en casa contra el Omonia Nicosia chipriota, previsto para el jueves por la noche en el Stadium de Turín.