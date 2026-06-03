«La Juventus se fija en Brahim Díaz, pero tiene un plan B: un internacional holandés en su lista de deseos»

Según La Gazzetta dello Sport, Justin Kluivert está en la lista de la Juventus, aunque no es la primera opción.

Su primera opción es Brahim Díaz, del Real Madrid. Si no logran ficharlo, Kluivert tendría opciones.

Ya jugó en la Roma entre 2018 y 2022, sin demasiado brillo.

Tras cesiones a RB Leipzig, Niza y Valencia, en las que no brilló, el Bournemouth lo fichó por unos once millones de euros.

Bajo la dirección del español Andoni Iraola, Kluivert se reconvirtió en un mediapunta completo: marcó 24 goles y dio 10 asistencias en 96 partidos, números que alertaron al 36 veces campeón de Italia.

Esta temporada ha sido más complicada: a principios de año sufrió una lesión de rodilla que requirió cirugía, pero ya ha regresado a los terrenos de juego justo a tiempo para el Mundial.

El seleccionador Ronald Koeman confirmó que está en forma, aunque aún debe recuperar ritmo. Un buen Mundial aumentaría sus opciones de fichar por el club italiano.