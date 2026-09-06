La Juventus rescató un punto este domingo por la noche ante el AC Milan en el tiempo de descuento. Gracias a un gol de Alphadjo Cissè, antiguo objetivo del PSV, los Rossoneri se adelantaron contra el curso del partido en Turín, pero gracias a Federico Gatti, que cabeceó a la red un centro impecable de Teun Koopmeiners, el 1-1 acabó llegando también en el descuento. Ambos grandes clubes suman siete puntos tras tres partidos. AS Roma e Inter ocupan provisionalmente el liderato con nueve puntos.

La primera parte fue sin duda para la Juventus, donde Koopmeiners, como viene siendo habitual últimamente, empezó en el banquillo. El conjunto local dominó la posesión y buscó el ataque con cautela, mientras que el Milan prácticamente no creó nada antes del descanso.

Una de las ocasiones más claras de la primera mitad llevó la firma de Francisco Conceição, que se hizo con el balón tras una pérdida de Alexis Saelemaekers. El disparo del portugués lo atrapó Mike Maignan, tras lo cual a Manuel Locatelli le faltaron centímetros para empujarla a gol.

El siguiente momento de peligro también tuvo a Conceição como protagonista, después de recibir un pase al espacio de Douglas Luiz, aunque Maignan volvió a detener su buen intento. El Milan firmó en la primera parte exactamente dos remates, y ninguno de ellos fue entre los tres palos.

También tras el descanso Conceição volvió a dejarse ver en positivo. El extremo arrancó desde la derecha hacia dentro y soltó un disparo potente que, para alivio de un Maignan que parecía no tener opciones, se estrelló en el poste.

A mitad de la segunda parte, poco después de la entrada de Koopmeiners, el Milan marcó en una de sus primeras acciones realmente serias del partido. Samuel Chukwueze pasó el balón a Cissè, que se metió hacia dentro, superó a Locatelli y batió por entre las piernas de Pierre Kalulu al palo largo: 0-1.

La Juventus se volcó para arañar al menos un punto y, pese a la escasez de ocasiones claras, acabó obteniendo premio a su esfuerzo. Koopmeiners colgó un centro magnífico a la cabeza de Gatti, que marcó de cabeza tras pegar en la parte inferior del larguero: 1-1.



