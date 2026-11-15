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Licina CremoneseGetty Images
Simone Gervasio
Traducido por

La Juventus puede perder a Licina: Bayer Leverkusen, Leipzig y Brighton se interesan por él. Y el Bayern tiene dos ases bajo la manga

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Adin Licina, bajo los focos. El mediapunta alemán nacido en 2007, cedido a la Cremonese pero propiedad de la Juventus, es uno de los jóvenes más codiciados del panorama internacional.

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La Juventus apuesta fuerte por él, pero debe estar atenta a la competencia y a los numerosos equipos que se interesan por su situación. Licina ha jugado 13 partidos con la NextGen, se entrenó en verano con el primer equipo dirigido por Spalletti y después fue cedido a la Cremonese. Con la Cremonese marcó en la Copa Italia contra el Parma y volvió a hacerlo en la primera jornada contra el Padova. Una fractura de muñeca frenó sus actuaciones, pero aun así le permitieron ganar el Premio Gianluca Vialli al mejor joven de la Serie B.

Sin embargo, su futuro está rodeado de incertidumbre. Según escribe Tuttosport, Bayer Leverkusen, Leipzig y Brighton siguen sus pasos y podrían moverse ya en el mercado de enero.

Conviene recordar que la Juventus lo fichó sin coste de traspaso procedente del Bayern de Múnich el pasado febrero y que el club bávaro tiene una cláusula de derecho de tanteo y el 30 % de una futura venta.

Por su parte, para la Juve, Licina es intransferible en esta fase.

Escrito porSimone Gervasio

Napoletano a Milano, sono un giornalista professionista dal 2020. A calciomercato.com dal 2022, ho lavorato anche in tv e in radio. Seguo tanti, mai troppi sport, specialmente quelli americani e, come Pietro Sermonti, vorrei che il mio epitaffio fosse: “Non tirò mai in porta con un compagno piazzato meglio di lui”. Oltre al football nostrano e internazionale, mi occupo anche di cronaca, attualità e cultura pop perché “chi sa solo di calcio, non sa niente di calcio”.