Compartir Sigue a GOAL en Google

La Juventus prepara una oferta de 40 millones de euros en enero por el centrocampista de la Lazio Kenneth Taylor para adelantarse al Newcastle United y a otros tres clubes de la Premier League. El internacional neerlandés, de 24 años, se ha convertido en uno de los jugadores más seguidos de Europa tras impulsar a la Lazio hasta un sorprendente liderato en la Serie A.

Anuncios

La Juventus toma la delantera en la carrera por su fichaje

Según TEAMtalk, la Juventus es el club que más ha avanzado por Taylor y espera que una oferta de 40 millones de euros en invierno le permita imponerse a la competencia inglesa. Newcastle, Brentford y Bournemouth están interesados en el neerlandés, mientras que el Brighton también sigue su evolución. El Bournemouth ha intensificado su interés mientras se prepara para la posible salida de Alex Scott .

Su rápida progresión atrae la atención de Europa

Taylor llegó a Roma procedente del Ajax en enero por 17 millones de euros, pero se ha adaptado al fútbol italiano con una rapidez sorprendente. El centrocampista ha sido titular en todos los partidos de la Lazio en la Serie A esta temporada y ha aportado goles y asistencias mientras el equipo ocupa el primer puesto de la tabla .

Desde su llegada de Países Bajos, ha disputado 33 partidos oficiales con la Lazio, en los que ha marcado cinco goles y repartido cuatro asistencias. Su templanza para controlar el ritmo, su capacidad para hacer avanzar el balón y su disposición para incorporarse desde atrás y crear peligro de cara a portería le han convertido en un objetivo destacado para los responsables de fichajes de Italia e Inglaterra.

Gattuso recibe garantías de la directiva sobre el mercado

Pese a la firme apuesta de la Juventus y al creciente interés de la Premier League , parece muy improbable que Taylor salga en enero. El medio añade que la directiva de la Lazio ya ha asegurado a Gennaro Gattuso que no venderá a sus jugadores clave a mitad de temporada mientras el club siga inmerso en la lucha por el título de la Serie A.

Anuncios Anuncios

Además, según las informaciones, el propio Taylor ha comunicado al cuerpo técnico que tiene intención de terminar la temporada en la capital italiana. Con contrato hasta 2030, la Lazio tiene la posición de fuerza en las negociaciones, y su valoración de 40 millones de euros no hará más que aumentar si el equipo mantiene su buen momento. El Ajax, su antiguo club, también conserva el derecho al 10 % de una futura venta, lo que le permitiría ingresar una suma considerable cuando el jugador acabe marchándose.

La puja apunta al verano de 2027

Con la Lazio firme en su postura y Taylor comprometido con la lucha por el título de Gattuso, a la Juventus y a los cuatro clubes de la Premier League que le siguen les espera un mercado de invierno frustrante. Los clubes de ambos lados del canal de la Mancha continuarán siguiendo de cerca su evolución durante los próximos meses, mientras la Lazio intenta mantener su buena racha en la liga. Una intensa puja por su fichaje parece ahora mucho más probable en el verano de 2027.