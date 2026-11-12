¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Bologna FC v AC Monza - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traducido por

La Juventus pone el ojo en Miranda: Spalletti lo quiere en enero

Juventus
J. Miranda
Fichajes
Bologna

La Juventus se fija en el Bologna para reforzar la banda izquierda: la directiva del club tiene en el punto de mira a Juan Miranda, lateral español que está destacando por sus actuaciones de alto nivel y sus cifras destacadas.

Nada menos que 6 asistencias en este inicio de campeonato, una cifra que lo convierte en el máximo asistente de la Serie A y que ha convencido a la Juventus para apostar por él en el próximo mercado de fichajes, según informa Tuttosport. Es un perfil que gusta especialmente a Luciano Spalletti, que busca un jugador de banda zurdo capaz de aportar calidad, recorrido y soluciones ofensivas. Pero no le faltan pretendientes: el Newcastle, de la Premier League, y el AC Milan también estarían interesados en el jugador. Este último ya tuvo en el pasado la oportunidad de ficharlo sin coste de traspaso, pero no concretó la operación.

Mientras tanto, el Bologna toma medidas. El contrato de Miranda vence en 2028 y el club ya ha iniciado conversaciones para renovarlo, aunque todavía no ha llegado a un acuerdo. Una situación que podría convertirse en una oportunidad de mercado para la Juventus, sobre todo de cara al próximo verano.

Pero atención también al mercado de invierno: la Juventus podría adelantarse a sus competidores e intentar mover ficha ya en enero. Miranda es el hombre indicado para Spalletti: la Juventus sigue de cerca la situación, el Bologna busca renovarlo y el mercado se prepara para animarse.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google