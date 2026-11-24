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Hay una Juventus que mira al futuro y al próximo mercado de enero con un objetivo declarado: fichar a un delantero centro puro para Luciano Spalletti. Pero también está la Juventus del presente, un equipo que, a juzgar por los números, ha encontrado en uno de los dos delanteros centro de su plantilla, Nick Woltemade, a un jugador que hoy resulta imprescindible para su rendimiento.

Cuando el delantero alemán, llegado cedido en el último día del mercado de fichajes, salta al campo, la Juventus mejora su rendimiento y se vuelve más peligrosa en ataque. Y, de cara al final de la temporada, según Tuttosport, el Newcastle ha abierto la puerta a su fichaje definitivo por un precio rebajado.

LOS NÚMEROS: ¿Se ha convertido Woltemade en ese jugador que aporta algo más al equipo? Cuando el delantero nacido en 2002 ha sido titular, la Juve siempre ha ganado o, como mínimo, empatado: suma cinco victorias en siete partidos, además de los empates ante Fiorentina y Rennes. En cambio, cuando no ha salido de inicio, las victorias se reducen a dos. La última de ellas llegó gracias, precisamente, a su entrada en el campo durante la segunda parte.

Los datos recogidos por Tuttosport indican, además, que, con él sobre el césped, la Juventus marca un gol cada 38 minutos de media, frente a uno cada 111 minutos sin él. También genera 1,5 ocasiones claras por partido, frente a 0,4; registra al menos 17,5 tiros a puerta, frente a 13; y alcanza una media de 1,8 goles esperados, frente a 1,1 sin el alemán.

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AYUDA A SUS COMPAÑEROS: Puede que no sea el delantero centro físico que quiere Spalletti, aunque físico también tiene, pero Woltemade ayuda a todo el equipo y permite a sus compañeros jugar con menos presión y ser más peligrosos. El alemán mantiene ocupado de forma constante al menos a uno de los centrales rivales y crea espacios que pueden aprovechar Kolo Muani o los jugadores de banda. Tiene visión para jugar en profundidad, ofrece apoyos y da asistencias. Además, pese a sus conocidas dificultades en el juego aéreo, hace que sus compañeros tengan marcajes menos exigentes también en las jugadas a balón parado.

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LA FÓRMULA: Cabe recordar que Woltemade llegó a Turín en el último momento, durante el último día del mercado de verano, mediante una cesión por 3,6 millones de euros a la que pueden sumarse 500.000 euros en variables. Una operación temporal, tampoco demasiado costosa, pero que, tal como está planteada hoy, no dejaría margen para planes de futuro.

Este fue el comunicado difundido el pasado 1 de septiembre: «Juventus Football Club S.p.A. comunica que ha alcanzado un acuerdo con Newcastle United FC para adquirir, con carácter temporal hasta el 30 de junio de 2027, los derechos sobre las prestaciones deportivas del futbolista Nick Woltemade a cambio de 2,8 millones de euros, más gastos adicionales de 0,8 millones de euros. Esa cantidad podrá incrementarse, durante la vigencia del contrato del futbolista, en un importe no superior a 0,5 millones de euros si se alcanzan determinados objetivos deportivos».

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EL NEWCASTLE ABRE LA PUERTA A UNA VENTA CON DESCUENTO: Hay que hablar en condicional, porque en el Newcastle llevan tiempo estudiando el futuro del goleador alemán, que llegó a la Premier League procedente del Stuttgart por unos 75 millones de euros. Fue en el verano de 2025 y hoy, un año y medio después, la idea del club inglés es llegar al final de la temporada y despedirse de él definitivamente.

Por eso, según Tuttosport, el Newcastle ya ha comunicado a la Juventus que, aunque en los acuerdos del verano no se pactó una opción de compra, puede negociar desde ahora la continuidad de Woltemade en propiedad. No sería una compra mediante una opción ya acordada, sino un traspaso con descuento y por una cifra mucho más asequible para el club italiano.



La Juventus lo estudiará. Tendrá en cuenta no solo cómo transcurra el resto de la temporada del «Gigante de Bremen», convertido a la vez en ídolo de las redes sociales y protagonista de memes, sino también cómo le vaya a Spalletti. Solo si la Juventus vuelve a la Champions League tendrá margen para realizar una inversión importante en fichajes sin necesidad de vender jugadores.