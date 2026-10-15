La Juventus logró el jueves por la noche una victoria en el último suspiro en la Europa League. En su visita al Celta de Vigo, el marcador permaneció empatado durante mucho tiempo, pero Randal Kolo Muani marcó en el tiempo añadido el gol que estableció el 1-2 definitivo.

El Celta había perdido por 1-0 ante el Omonia Nicosia su primer partido de esta temporada en la Europa League, disputado el mes pasado. La Juventus había comenzado mucho mejor: 5-0 frente al NEC.

Teun Koopmeiners fue titular el jueves con la Juventus, a diferencia del partido contra el NEC. Formó el centro del campo junto a Pape Matar Sarr. El exjugador del Ajax Francisco Conceição también salió de inicio con los visitantes.

El Celta comenzó bien y abrió el marcador en el minuto 18. Tras una buena jugada, Hugo Álvarez hizo el 1-0 desde cerca.

La Juventus no encontró respuesta antes del descanso. Sí lo hizo en la segunda parte: los italianos salieron con fuerza y Conceição pudo haber igualado el marcador, pero el portero Ionut Radu detuvo sus dos disparos.

Poco después llegó el empate por medio de Nick Woltemade. Un balón largo de Koopmeiners acabó, con algo de fortuna y tras tocar en Marcos Alonso, a los pies del delantero alemán, que remató sin dificultad: 1-1.

La Juventus dominó en los últimos minutos y, ya en el tiempo añadido, llegó el merecido 1-2. El suplente Kolo Muani marcó de cabeza y dio así a la Juventus el liderato provisional de la Europa League.