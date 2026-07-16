La Juventus deja boquiabierta a la AS Roma con un exitoso intento de fichaje de un jugador que participará en el Mundial

El AS Roma no renovó a Zeki Çelik, quien fichará por la Juventus.

La temporada pasada ya había dudas en la Roma sobre su futuro, pues su contrato estaba a punto de expirar y se le vinculaba con fuerza a la Juventus.

El fichaje se frustró porque la Juventus priorizó a Emil Holm, cedido por el Bolonia en la segunda mitad de la temporada.

La Juventus pudo ficharlo, pero no ejerció la opción de compra. Mientras, Çelik estaba cerca de renovar con la Roma, aunque los retrasos en las negociaciones han provocado su salida.

La Juventus le ofreció un contrato de tres años y, según Gianluca Di Marzio y Fabrizio Romano, el jugador, con 63 partidos internacionales, aceptó.

El jueves pasó el reconocimiento médico en Turín y ya trabaja con Luciano Spalletti.

Dada la rivalidad entre Roma y Juventus, su regreso al Stadio Olimpico será especial. La próxima temporada jugará la Europa League con la Juventus, mientras que la Roma disputará la Liga de Campeones.

Çelik se formó en el Bursaspor, pasó por el Istanbulspor y en 2018 fichó por el Lille OSC. Tras cuatro años en Francia, la Roma lo compró en 2022 por unos 7,5 millones de euros y disputó 151 partidos con los giallorossi.