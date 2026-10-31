La Juventus se enfrenta al Nápoles, este domingo, en la décima jornada de la Serie A, en un duelo que acumula numerosos datos y estadísticas llamativas.

Según la red "Opta", especializada en estadísticas, el Nápoles ha logrado la victoria en 5 de sus últimos 8 partidos disputados ante la Juventus en la Serie A, por un empate y dos derrotas, aunque perdió el último enfrentamiento por 0-3 el 25 de enero.

La última vez que el conjunto del sur sufrió dos derrotas consecutivas ante la Juventus en la competición fue entre septiembre de 2018 y agosto de 2019, cuando encajó 3 derrotas seguidas.

La Juventus ha conseguido la victoria en 11 de sus últimos 15 partidos como anfitrión del Nápoles en la Serie A, y además ha mantenido su portería a cero en los últimos 3 enfrentamientos en su estadio ante el conjunto del sur.

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La última vez que la Juventus logró mantener su portería imbatida durante un mayor número de partidos consecutivos en casa ante este rival fue entre mayo de 1982 y diciembre de 1984, cuando lo consiguió en 4 partidos, bajo la dirección del entrenador Giovanni Trapattoni.

El Nápoles no ha perdido en 4 de sus últimos 5 partidos ante la Juventus durante la primera vuelta de sus enfrentamientos en la Serie A, con 3 victorias y un empate, después de haber encajado 8 derrotas en 9 partidos anteriores de este tipo, por una sola victoria.

La Juventus ha promediado tan solo 1,3 puntos por partido en su estadio en la Serie A desde principios de mayo, tras lograr dos victorias y dos empates y encajar dos derrotas durante ese periodo, una de ellas en el último partido que disputó en casa ante la Lazio, que terminó con derrota por 0-3.

La última vez que la Juventus sufrió dos derrotas consecutivas en su estadio en la liga fue en marzo de 2011, bajo la dirección del entrenador Luigi Delneri.

El Nápoles no ha repetido el mismo resultado en ninguno de sus últimos siete partidos en la Serie A, alternando entre 3 victorias, dos empates y dos derrotas.

A pesar de ello, el Nápoles ha logrado marcar al menos 3 goles en 3 de sus últimos 4 partidos en la competición, el mismo número que consiguió en sus 31 partidos anteriores en conjunto.

La derrota ante el Génova en la última jornada supuso la tercera derrota de la Juventus en la Serie A esta temporada, por 4 victorias y dos empates.

Durante los últimos 35 años, la Juventus solo ha encajado 4 derrotas en sus primeros 10 partidos de una temporada en la competición en una ocasión, y fue en la temporada 2015-2016, que terminó con la conquista del título.

A pesar de que el Nápoles ha logrado marcar el gol inicial en 7 de sus nueve partidos en la Serie A esta temporada, igualado con el Milan y el Frosinone, y a solo un partido de distancia de la Lazio, que ostenta el registro más alto con 8 partidos, el equipo ha dejado escapar 7 puntos tras ir por delante en el marcador durante la temporada 2026-2027.

La última vez que el equipo dejó escapar más puntos durante sus primeros 10 partidos de una temporada en la liga fue en la temporada 2010-2011, cuando perdió 9 puntos.

Massimiliano Allegri ocupa el segundo puesto entre los entrenadores que más veces han dirigido a la Juventus en partidos de la Serie A, tras disputar con el club 302 partidos, por detrás de Giovanni Trapattoni, que encabeza la lista con 402 partidos.

En cambio, el actual entrenador del Nápoles solo ha logrado una victoria en sus últimos 7 partidos ante la Juventus en la primera división, por 3 empates y 3 derrotas, teniendo en cuenta que los dos últimos enfrentamientos entre ambos terminaron con empate sin goles.

Randal Kolo Muani, delantero de la Juventus, no ha marcado ningún gol pese a haber disputado 359 minutos en los estadios que han albergado los partidos de su equipo en la Serie A esta temporada, siendo el cuarto delantero con más minutos disputados en casa sin marcar, por detrás de Giovanni Simeone (395 minutos), Franco Mastantuono (383 minutos) y Lamine Camara (381 minutos).

Además, Kolo Muani solo ha conseguido perforar la red una vez en sus últimos 21 disparos en el estadio de su equipo en la primera división italiana, incluida la temporada pasada que pasó en Italia.

Rasmus Højlund marcó su primer doblete en la Serie A el 7 de diciembre de 2025 ante la Juventus.

El delantero del Nápoles cuenta con 24 goles en la competición, y desde su debut en la temporada 2022-2023 y antes de cumplir los 24 años, solo han marcado más goles que él Khvicha Kvaratskhelia, con 28 goles, y Matías Soulé, con 26 goles.