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La justicia francesa golpea a Achraf Hakimi con una decisión oficial en el "caso de violación"

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Importante avance en el caso


El marroquí Achraf Hakimi, estrella del Paris Saint-Germain, recibió una noticia impactante este miércoles, tras la emisión de una decisión oficial relativa al caso en el que se le acusa de un delito de violación.

El defensa del Paris Saint-Germain, acusado de violación por una joven en hechos que se remontan al año 2023, había recurrido la decisión judicial dictada el pasado mes de junio, que ordenaba su remisión a juicio.

 Sin embargo, el más alto tribunal del sistema judicial francés terminó por rechazar su recurso, allanando así el camino para su procesamiento.

Según el sitio web "Foot Mercato", el Tribunal de Casación francés, la más alta instancia judicial del país, confirmó este miércoles que Achraf Hakimi será juzgado ante el tribunal penal del departamento de Altos del Sena.

Bertrand Périer, abogado del demandante ante el Tribunal de Casación, declaró en un comunicado recogido por la agencia France Presse: "El Tribunal de Casación ha rechazado el recurso de Achraf Hakimi, al considerar que no existen motivos serios que justifiquen su admisión".

 Esta decisión no constituye una condena del jugador, ya que ello será examinado durante su juicio ante el tribunal penal competente.

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