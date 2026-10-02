La justicia entre los jugadores: una "visita" que resume la personalidad de Mourinho en el Real Madrid

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, visitó a su jugador Raúl Asencio en el hospital para apoyarlo tras someterse a una operación quirúrgica en el hueso de la pierna.

Después de haber sido severo con él en el pasado, el técnico portugués envió un mensaje al vestuario del Real Madrid: el factor humano está por delante de todo.

El diario AS señaló que velar por la justicia entre los jugadores es uno de los principios con los que Mourinho intenta gestionar su trabajo.

E incluso cuando los jugadores reciben de Mourinho más críticas que elogios, el factor humano debe tener prioridad.

Mourinho da un buen ejemplo al vestuario del Real Madrid a través de su trato con Raúl Asencio. A pesar de que ya le había reprendido públicamente por el último incidente fuera del campo en el que se vio implicado, en aquel momento también elogió su forma de entrenar en Valdebebas, y ayer quiso estar a su lado tras la operación quirúrgica a la que se sometió el jugador.

Mourinho visitó a su jugador en el hospital para interesarse por el desarrollo de la operación a la que se sometió para tratar una fractura por estrés en el hueso de la pierna derecha.

Fue un apoyo a Asencio en un momento delicado a nivel deportivo, pues el jugador sabe que su regreso antes de 3 meses parece difícil, aunque intentará llegar al primer partido de la Copa del Rey, previsto para el próximo 16 de diciembre.

Desde el verano, el jugador ha estado más presente por asuntos que nada tienen que ver con su profesión que por su nivel dentro del campo, ya que no ha disputado ni un solo minuto esta temporada.

El 3 de septiembre, Asencio volvió al primer plano judicial, después de que las dos víctimas lo perdonaran en el caso del vídeo sexual que el jugador difundió, lo que llevó a la jueza a decidir su absolución.

Pero no ocurrió lo mismo en otro caso, tras constatarse al mismo tiempo que había cometido el pasado agosto un delito relacionado con la seguridad vial, al demostrarse que conducía bajo los efectos del alcohol.

Entonces Mourinho fue severo con su jugador durante la rueda de prensa previa al viaje a La Cartuja, y dijo: «Todo el mundo comete errores, pero cuando los errores se acumulan... la cosa cambia. Un jugador del Real Madrid es jugador del club las 24 horas del día. Lo que haces fuera del campo puede perjudicar tu reputación y la del club. No estoy contento».

Sin embargo, dentro de su afán por la justicia, Mourinho elogió el trabajo diario del central, y dijo: «Dentro de Valdebebas es un verdadero profesional. Cuando estaba disponible, no había nadie que entrenara más que él ni mejor que él. Y ahora, lesionado, es el primero en llegar y el último en marcharse. Tiene una entrega excepcional».

Todo eso ya forma parte del pasado. Y tras el trance que representa una operación quirúrgica así para cualquier futbolista, Mourinho se puso del lado de Asencio. Es, sin duda, uno de esos gestos que el vestuario percibe y tiene en cuenta.



