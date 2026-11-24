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En los dos últimos años, Nico Paz se ha convertido en uno de los jugadores más codiciados de Europa en el Como Calcio. Su antiguo club, el Real Madrid, se frota las manos gracias a una astuta maniobra.

El verano de 2024 deparó varios fichajes espectaculares a los aficionados al fútbol. El Bayern de Múnich se hizo por unos 53 millones de euros con Michael Olise, entonces todavía un jugador poco conocido, procedente del Crystal Palace, mientras que el Atlético de Madrid desembolsó nada menos que 75 millones de euros para sacar a Julian Alvarez del Manchester City. El fichaje del delantero argentino por los rojiblancos fue, con diferencia, la operación oficialmente cerrada más cara de aquel verano, aunque, en cuanto a atención mediática, el Atlético tuvo que ceder el protagonismo a su vecino Real Madrid, como tantas otras veces.

Tras años de idas y venidas, los blancos lograron convencer a la superestrella Kylian Mbappe para que dejara expirar su contrato con el Paris Saint-Germain y firmara, en su lugar, uno preparado por el Madrid. Con la camiseta del Real, el campeón del mundo en 2018 quería cumplir por fin su sueño de ganar la Champions League después de unos años difíciles en París. Por su parte, el club madrileño llevaba tiempo buscando una solución de primer nivel para el centro del ataque.

Cuando también se completó el fichaje del joven prodigio Endrick, acordado ya en diciembre de 2022 y por el que el Madrid pagó cerca de 50 millones de euros al Palmeiras de Sao Paulo, la delantera blanca parecía bien cubierta para los años siguientes. Con las incorporaciones de Mbappe y Endrick, parecía resuelto precisamente el problema que había dejado al descubierto la marcha de Karim Benzema el año anterior. En las bandas ofensivas, el equipo ya contaba con Vinicius Junior, Rodrygo, Brahim Diaz y el emergente Arda Güler.

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El Real Madrid vendió a Nico Paz al Como Calcio en el verano de 2024

Por eso, apenas llamó la atención que aquel mismo verano el Real Madrid no encontrara sitio en su plantilla para un joven llamado Nico Paz y lo traspasara por la modesta cifra de seis millones de euros al Como Calcio, recién ascendido a la Serie A. Es probable que algunos responsables blancos ya fueran conscientes entonces del enorme talento del hispano-argentino: al fin y al cabo, incluyeron una cláusula de recompra en su contrato con el club del norte de Italia.

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Pronto quedó claro que esa cláusula iba a resultar muy rentable para el Real Madrid. Mientras que en el equipo blanco, por detrás de estrellas como Mbappe, Vini Jr y Jude Bellingham, el centrocampista ofensivo habría tenido, en el mejor de los casos, un papel de rotación, en el Como encontró en su entrenador, Cesc Fabregas, a alguien que supo aprovechar sus virtudes desde el primer momento y moldeó al hoy jugador de 22 años hasta convertirlo en alguien en quien probablemente nunca se habría convertido en el Madrid.

«Me enseñó prácticamente todo», dijo Paz en una ocasión sobre su técnico español, que, como el joven futbolista ahora, también dirigía el juego desde el centro del campo cuando era jugador y destacaba por su enorme creatividad y calidad con el balón en los pies. «Desde el primer día me dejó jugar como quería y me dio mucha libertad».

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Nico Paz: ¿cuáles son sus puntos fuertes en el Como Calcio?

No es casualidad que Paz fuera elegido mejor jugador sub-23 de la Serie A en su primera temporada en el nuevo club y mejor centrocampista de la competición al año siguiente. Esta campaña es el jugador que más dispara a puerta en la máxima categoría italiana (46 disparos), ocupa el segundo puesto en porcentaje de regates completados, con un 56,3 %, y presenta unas cifras defensivas especialmente buenas para un futbolista ofensivo: 11,77 duelos por cada 90 minutos, de los que gana el 58,9 %. Paz vale oro en el sistema de presión tras pérdida que Fabregas ha ido perfeccionando con los años en el Como.

Centrocampista ofensivo con vocación de rematador, Paz reúne las cualidades de un organizador clásico y de un extremo hábil en el regate. Por su olfato goleador y su capacidad para definir, también tiene rasgos de segundo delantero o de atacante al contraataque, y podría jugar sin problemas una línea más adelantado. Con 50 participaciones en goles en todas las competiciones para el Como en apenas dos años, repartidas a partes iguales entre goles (25) y asistencias (25), es uno de los rostros del meteórico ascenso deportivo del club del norte de Italia, que alcanzó por ahora su punto culminante con la primera clasificación de su historia para la Champions League al final de la pasada temporada.

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Un regreso previsto: ¿encontrará el Real Madrid sitio para Nico Paz?

Paz ha tenido la oportunidad de regresar al Real Madrid, el club en el que se formó, después de cada temporada desde su marcha, pero hasta ahora ha rechazado todas. El verano pasado, los blancos aceptaron 60 millones de euros para renunciar a la cláusula de recompra incluida en su contrato. Sin embargo, ante el extraordinario rendimiento del jugador de 22 años, tampoco querían perder por completo la posibilidad de recuperarlo. Según se apunta, el Real Madrid tendrá una nueva oportunidad de hacerlo en el mercado de verano de 2027, aunque entonces, de acuerdo con diversas informaciones, tendría que pagar al club del norte de Italia una cantidad fijada en 80 millones de euros.

Últimamente se ha señalado que el club madrileño sí tiene intención de ejercer el derecho de recompra que el presidente Florentino Perez ha incluido cada vez con más frecuencia en sus operaciones durante los últimos años y que ha sabido aprovechar con astucia. En total, al Real Madrid le habría costado apenas 14 millones de euros: los 80 millones fijados, menos los 66 millones recibidos del Como (seis más 60). A cambio, recuperaría a un jugador que habría podido desarrollarse durante tres años en las mejores condiciones posibles y al máximo nivel.

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La gran incógnita de ese cálculo son los planes del propio Paz para su futuro. A las órdenes de Fabregas, parece sentirse muy a gusto en el Como. No en vano, fue él quien siempre bloqueó su regreso a Madrid en el pasado. Según diversas informaciones, al hispano-argentino solo le interesaría volver al club en el que se formó si le muestran un camino claro. Paz no contempla regresar a Madrid para después no tener sitio en los planes deportivos y servir únicamente como un jugador al que revender con beneficios.

En cualquier caso, primero habría que encontrarle un sitio al atacante en el sistema del entrenador Jose Mourinho. Mbappe es indiscutible en el centro de la delantera y, por detrás de él, Jude Bellingham también tiene asegurado el puesto de mediapunta. Así, a Paz solo le quedaría espacio en las bandas ofensivas, donde habría que sentar en el banquillo a Yan Diomande, el segundo fichaje más caro de la historia del club, o a Arda Güler, a quien el propio club presenta como su referente para el futuro. Y eso sin contar siquiera con Vini Jr., suspendido recientemente tras una tarjeta roja. Sea como sea, Paz tendrá la última palabra, igual que en los últimos mercados de fichajes.