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Un informe periodístico reveló este lunes por qué el VAR no intervino en la jugada en la que se concedió un córner al Barcelona, del que llegó su primer gol en el partido ante el Villarreal.

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El Barcelona logró darle la vuelta a una desventaja de dos goles ante el Villarreal, su visitante en el Spotify Camp Nou, para ponerse por delante 3-2 en la segunda parte del partido disputado ayer domingo, correspondiente a la 13.ª jornada de LaLiga.

Una de las acciones más polémicas del Barcelona-Villarreal fue el saque de esquina que propició el primer gol azulgrana al inicio de la segunda parte, obra de Gerard Martín.

Los jugadores del Villarreal se preguntaron por qué el árbitro del VAR, Guillermo Cuadra Fernández, no avisó al colegiado de campo, Alejandro Hernández Hernández, pese a que todos los indicios apuntaban a que no había córner, ya que el balón había golpeado en el poste.

El diario «Mundo Deportivo» explicó que hay que partir de dos consideraciones, basadas siempre en el protocolo del VAR relativo a los saques de esquina.

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En primer lugar, que el córner concedido por error sea claro y, en segundo lugar, y no menos importante, que el VAR disponga de tiempo suficiente para revisarlo y examinar las pruebas antes de que se reanude el juego, sin ralentizar su ritmo.

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El periódico subrayó que no se puede detener el juego por un córner, como sí está permitido en otras situaciones.

Así quedó claro en el Camp Nou: cuando el juego se reanuda rápidamente, el VAR no tiene tiempo suficiente para revisar la jugada, lo que incluye determinar si el balón fue tocado o no, si lo tocó el portero, si la tecnología Kinexon detectó el balón, etcétera.

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Durante la revisión del VAR, y con la rápida reanudación del juego por parte del Barcelona, la tecnología no pudo resolver la acción ni emitir su decisión.

El diario catalán defendió la validez del tanto: «Como no se puede detener el juego, la acción terminó en el gol del Barcelona, que es un gol legal y completamente válido. Una vez reanudado el juego, la revisión debe interrumpirse y no puede retomarse. Y eso es lo que ocurrió».

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Un experto arbitral da su opinión

Cabe recordar que Iturralde González, experto arbitral del diario AS y de la Cadena SER , afirmó que el Barcelona sacó rápido el córner para evitar que el VAR revisara la jugada.

Y comentó: «Actualmente está permitido sacar los córners rápido. Pero no debería ser así. Y esto no va a cambiar. No debería ser posible saltarse la norma de esta manera».

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Clara superioridad del Barcelona

Las estadísticas del encuentro reflejaron un dominio aplastante del Barcelona, que tuvo el 71 % de posesión frente al 29 % del Villarreal y remató 29 veces, por solo cuatro disparos del conjunto visitante.

Los goles esperados del Barcelona alcanzaron los 3,22, frente a apenas 0,16 del Villarreal, y el equipo local generó ocho ocasiones claras, por una sola de su rival.

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El Barcelona firmó nueve disparos entre palos, por dos del Villarreal, y sumó 48 toques dentro del área rival, frente a solo dos del conjunto visitante.

Además, el Barcelona lanzó diez saques de esquina y dio 21 pases clave, mientras que el Villarreal no forzó ningún córner en todo el partido, según la última actualización de las estadísticas.