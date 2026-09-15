La joven promesa del Arsenal hace historia: Dowman rivaliza con Fàbregas y Rooney

El joven Max Dowman, la promesa emergente del Arsenal, escribió su nombre con letras de oro en la historia del fútbol inglés tras liderar al conjunto gunner en su victoria sobre el anfitrión Ipswich Town por (4-1), en el encuentro que ambos disputan actualmente en el estadio "Portman Road" dentro de las competiciones de la tercera ronda de la Copa de la Liga inglesa.

Dowman se erigió como la absoluta estrella del duelo tras abrir el marcador tempranamente para los visitantes en el minuto siete, después de una jugada de habilidad ante el defensa del Ipswich, Cédric Kipré, para quedarse solo frente al portero Christian Walton y ejecutar un remate preciso desde el interior del área que se alojó en la red.

Y la joven promesa no se conformó con eso, sino que regresó con el inicio de la segunda mitad, concretamente en el minuto 47, para volver a visitar la portería y anotar el tercer gol del Arsenal, después de recibir un pase filtrado de seda dentro del área, enviando un balón raso que engañó al portero Walton y se alojó en la meta.

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Con estas dos firmas, el jugador de 16 años rompió récords históricos según "Opta", pues se convirtió en el segundo futbolista más joven en marcar para el Arsenal en la historia del torneo de la Copa de la Liga con (16 años y 258 días), situándose en el segundo puesto dentro de una lista que incluye a los tres jugadores más jóvenes que han anotado para un club de la Premier League en el torneo de Copa, monopolizada por completo por el Arsenal, por detrás de Cesc Fàbregas (16 años y 212 días ante el Wolverhampton en 2003), y por delante de Jack Wilshere (16 años y 266 días ante el Sheffield United en 2008).

Asimismo, Dowman se convirtió en el segundo jugador únicamente en la historia de los clubes de la Premier League con 16 años en lograr anotar un doblete (dos goles) durante un mismo partido en las distintas competiciones, y ello desde la hazaña histórica que logró Wayne Rooney con la camiseta del Everton ante el Wrexham en la Copa de la Liga también durante el mes de octubre de 2002.



