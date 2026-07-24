Una de las jóvenes promesas de Marruecos se ha convertido en candidata a vivir una nueva experiencia en la liga portuguesa, después de atraer el interés del Oporto durante el actual mercado de fichajes estival, tras el destacado nivel que mostró con su equipo la temporada pasada.

El sitio marroquí "El Botola" informó, citando reportes de la prensa belga, que el Oporto sigue al joven lateral derecho marroquí Ali Maamar, jugador del Anderlecht belga, de 21 años de edad, con vistas a una posible incorporación. Sin embargo, el club portugués no ha presentado hasta el momento ninguna oferta oficial al Anderlecht, limitándose a incluir al jugador en la lista de nombres candidatos para reforzar el costado derecho.

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Por su parte, el Anderlecht insiste en mantener a su jugador, especialmente ante la escasez que sufre el equipo en la posición de lateral derecho, tras las lesiones de Killian Sardella y Elias Camara, lo que convierte a Maamar en uno de los pilares fundamentales en los planes del cuerpo técnico.

Maamar es un producto de la academia del Anderlecht y ha disputado 54 partidos con el primer equipo hasta ahora, desde su debut el 12 de enero de 2025, en un encuentro de la liga belga ante el Club Brujas.

Maamar también formó parte de la selección juvenil de Marruecos, campeona del último Mundial en Chile, el año pasado.