¡La jaula se abre para la bestia del Barcelona! El hombre oculto de Flick le da rienda suelta y la versión aterradora aún no ha comenzado

Pese a que el alemán Hansi Flick advirtió de que el Barcelona no alcanzaría el 100% de su mejor estado físico antes del parón internacional, el conjunto catalán ha mostrado desde el inicio de la temporada una clara superioridad sobre sus rivales en el aspecto físico, además de su destacado nivel técnico, algo que confirman los números y las estadísticas relativas a las distancias recorridas, los duelos y los enfrentamientos individuales.

Según el diario español "Sport", el fuerte arranque del Barcelona no está ligado únicamente a los resultados y el rendimiento, sino que se extiende también al plano físico, después de que los jugadores del equipo parecieran "aviones" sobre el terreno de juego, incluso ante rivales con gran potencia física, como el Feyenoord neerlandés, que encajó una dura derrota por 5-1 en el estreno del Barcelona en la Liga de Campeones de Europa.

En este cambio destaca el nombre de Benjamin Kugel, el nuevo preparador físico del Barcelona, que llegó al club a petición directa de Flick y comenzó rápidamente a aplicar sus propias ideas al grupo, con un claro enfoque en elevar la disponibilidad física de cada jugador según sus necesidades y capacidades individuales.

Flick había advertido, hace más de un mes, tras el amistoso del Barcelona ante el Udinese en la pretemporada, de que el equipo no se mostraría en su mejor estado físico antes del parón internacional, justificándolo por el efecto de la Copa del Mundo y la gran cantidad de partidos internacionales que disputaron muchos de sus jugadores.

Y es posible que el nivel físico que ha mostrado el Barcelona durante las primeras semanas haya sorprendido al propio Flick, después de que Kugel lograra poner en práctica sus ideas más rápido de lo esperado.

El preparador físico alemán comenzó su trabajo, en un principio, con los jugadores que no participaron en la Copa del Mundo, antes de que se les unieran los internacionales, que a su vez se mostraron en muy buen estado físico.

Kugel se caracteriza por una gran exigencia en su trabajo, y además dedica una parte importante de su tiempo a diseñar planes de entrenamiento individuales para los jugadores, con el objetivo de alcanzar la mejor versión posible de cada elemento dentro del equipo, algo cuya huella ha empezado a manifestarse con claridad en los partidos oficiales.

El Barcelona corrió 6,3 kilómetros más que el Feyenoord

Los números de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol ofrecen una prueba clara del progreso físico del Barcelona, especialmente durante el duelo ante el Feyenoord en la Liga de Campeones de Europa, ya que los jugadores del conjunto catalán recorrieron 120 kilómetros durante el partido, frente a los 113,7 kilómetros del equipo neerlandés, es decir, una diferencia de 6,3 kilómetros a favor del Barcelona.

Estos números cobran mayor importancia si se tiene en cuenta que la imagen era diferente en temporadas anteriores, cuando el Barcelona, en algunos partidos, se encontraba por detrás de sus rivales en el total de distancias recorridas.

A modo de comparación, los jugadores del Real Madrid recorrieron, durante su duelo ante el Inter de Milán el día anterior, 108,3 kilómetros, frente a los 117 kilómetros del equipo italiano, mientras que el Inter alcanzó una distancia mayor que el Real Madrid con una clara diferencia.

También pueden compararse estos números con el partido del Barcelona ante el Atlético de Madrid en el último enfrentamiento entre ambos equipos en la Liga de Campeones de Europa en el estadio Spotify Camp Nou, que terminó con la derrota del conjunto catalán por 0-2 en cuartos de final, ya que el Barcelona recorrió entonces unos 112 kilómetros, frente a los 118 kilómetros del Atlético de Madrid.

La superioridad se aprecia también en los duelos

La superioridad física del Barcelona no se limita al número de kilómetros que recorren los jugadores, sino que se extiende también a los enfrentamientos individuales y los duelos, ya que los datos de "Sofascore" apuntan a la superioridad del conjunto catalán sobre la mayoría de sus rivales en la Liga española desde el inicio de la temporada.

El Barcelona ganó el 60% de los duelos individuales ante el Elche, mientras que el porcentaje fue del 56% ante el Rayo Vallecano, y ascendió al 57% ante el Valencia.

El único partido en el que el Barcelona no fue plenamente superior fue el duelo ante el Athletic Club, después de que el conjunto catalán perdiera los enfrentamientos individuales por un margen escaso, ya que el porcentaje fue del 49% para el Barcelona frente al 51% del Athletic.

Y en la Liga de Campeones de Europa, el equipo de Flick mantuvo su superioridad en este aspecto, tras resolver el 51% de los enfrentamientos individuales ante el Feyenoord frente al 49% del equipo neerlandés, en un partido en el que el Barcelona mostró una llamativa superioridad física junto a su dominio técnico.

Y con el avance de la temporada, la imagen parece aún más apasionante, sobre todo porque el propio Flick asegura que el Barcelona todavía no ha alcanzado su máximo nivel físico posible, y si los jugadores mantienen estos registros durante el próximo periodo, se espera que el nivel del equipo suba un peldaño adicional a medida que se sucedan los partidos.

Y, en definitiva, no se puede separar el aspecto físico de los factores psicológico y técnico, ya que el hecho de que el Barcelona cuente con jugadores de gran calidad técnica hace que sus capacidades se manifiesten en mayor medida cuando los cuerpos están en su mejor estado, pues cuanto más respondan las piernas, más claramente se mostrará la calidad innata del Barcelona, algo que puede ser uno de los secretos del fuerte arranque del equipo esta temporada.