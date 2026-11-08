La ira de García destapa los desastres de la estrella del Barcelona ante el Atlético

El Barcelona recibió un golpe tempranero ante el Atlético de Madrid, tras encajar un gol en el minuto nueve del encuentro que enfrenta a ambos equipos en el estadio Metropolitano, en el marco de la duodécima jornada de LaLiga, en medio de un evidente desconcierto defensivo que provocó el enfado del portero Joan García hacia su compañero portugués João Cancelo.

Según informó la emisora española Cadena SER, el Atlético de Madrid comenzó el partido con una intensa presión ofensiva, y Julián Álvarez estuvo a punto de abrir el marcador en el minuto cinco, tras quedarse solo ante Joan García, pero no logró superar al guardameta catalán, que detuvo su intento con maestría.

La segunda amenaza no se hizo esperar, ya que Marc Pubill saltó a un centro y remató de cabeza al larguero, antes de que el Barcelona respondiera con un intento de Pedri que se estrelló en el poste, lo que encendió el enfrentamiento entre ambos equipos en los primeros minutos.

En el minuto nueve, el Atlético de Madrid consiguió traducir su superioridad en el gol de la ventaja, después de que Álvarez enviara un centro raso y preciso desde la banda derecha, que Giuliano Simeone remató directamente desde dentro del área, alojándolo en la red del Barcelona, aprovechando el evidente desconcierto en la organización defensiva del conjunto catalán.

Las cámaras de la transmisión televisiva del canal Movistar+ captaron el enfado de Joan García hacia João Cancelo, por sus movimientos y su manejo defensivo al inicio del partido, ya que las expresiones y los gestos del portero reflejaron su malestar por los errores cometidos por su compañero en las zonas adelantadas del campo.

Las críticas no se detuvieron ahí, ya que Lluís Flaquer, comentarista del partido en la Cadena SER, calificó la actuación de Cancelo como "muy mala", señalando la continuidad de sus errores incluso después de la ventaja del Atlético de Madrid, mientras que José Mari Bakero fue más allá, al considerar que el Barcelona está firmando su peor primer tiempo de la temporada.

Bakero afirmó que el rendimiento del conjunto catalán parece completamente desarticulado, lo que se reflejó en la debilidad de la organización defensiva, añadiendo que la línea trasera sufre de manera evidente ante la presión ofensiva de los locales.

La crisis defensiva del Barcelona se remonta en parte a las decisiones de Hansi Flick, que apostó por Brian Fariñas, Pau Cubarsí, Gerard Martín y João Cancelo en la línea trasera, pese a que Andreas Christensen y Eric García recibieron el alta médica para participar.

El técnico alemán prefirió no incluir a ambos como titulares, por no estar completamente a punto físicamente, y se decantó por la misma alineación defensiva que disputó el encuentro ante el Aston Villa en la Liga de Campeones, que terminó con victoria del Barcelona por tres goles a cero en el estadio del Camp Nou.

Parece que esa decisión sometió a la defensa del Barcelona a una dura prueba desde los primeros minutos, después de que el Atlético de Madrid aprovechara los espacios y los errores en la línea trasera, para otorgarse una ventaja tempranera en uno de los enfrentamientos más destacados de la jornada.