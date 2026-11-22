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Las máquinas no tienen emociones ni sentimientos, por eso Kooora ha decidido plantear varias preguntas polémicas a la inteligencia artificial y mostrar sus respuestas sin intervención editorial.

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La pregunta que planteamos en la entrega de hoy de esta serie despierta ahora mismo la pasión de los aficionados al fútbol: «¿Cuál es el resultado previsto del partido entre el Liverpool y el Manchester United de la 11.ª jornada de la Premier League?».

(Nota): todas las respuestas, con los posibles errores lingüísticos o de información que puedan contener, se reproducen tal y como las ofreció la inteligencia artificial.

La respuesta:

El resultado previsto del Liverpool-Manchester United de hoy, domingo 22 de noviembre de 2026, en Anfield es una victoria del Liverpool por 2-1 o 3-1, con el 2-1 como el escenario más lógico para el enfrentamiento.

Motivos de este pronóstico:

1. La gran diferencia en la clasificación y en los resultados esta temporada:

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El Liverpool llega a la undécima jornada en la quinta posición, con 18 puntos en 10 partidos (5 victorias, 3 empates y 2 derrotas), con 14 goles a favor y solo 10 en contra. En cambio, el Manchester United atraviesa una situación muy complicada: es 19.º (penúltimo) con apenas 8 puntos en 10 partidos, fruto de una sola victoria, 5 empates y 4 derrotas, y ha encajado 19 goles.

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2. El factor campo y el impulso ofensivo del Liverpool:

El partido se disputa en Anfield, y los indicadores estadísticos otorgan al Liverpool un 56,6 % de probabilidades de victoria, frente al 21 % del Manchester United y el 22,4 % del empate.

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Además, el Liverpool afronta el encuentro con la moral alta tras ganar a domicilio al Crystal Palace por 3-1 en la jornada anterior, mientras que el United se dejó puntos en un emocionante partido que terminó con empate 4-4 ante el Aston Villa.

3. El estado físico y las bajas:

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El Liverpool ha recuperado piezas clave antes del gran duelo con la vuelta a los entrenamientos del capitán Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch y Jeremie Frimpong, aunque siguen de baja Hugo Ekitiké y Conor Bradley.

Por su parte, el Manchester United, pese al regreso de Lisandro Martínez y Harry Maguire, no podrá contar con el delantero Benjamin Sesko ni con los centrocampistas Manuel Ugarte y Carlos Baleba por lesión, lo que merma su capacidad ofensiva y su equilibrio en el centro del campo ante la presión de Anfield.

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4. ¿Por qué podría marcar el Manchester United?

Pese a su bajón de resultados, el United ha marcado 14 goles en 10 partidos (prácticamente la misma cifra goleadora que el Liverpool) y tiene capacidad para aprovechar los espacios y los contraataques, por lo que es muy probable que se lleve al menos el gol del honor. Sin embargo, sus evidentes problemas defensivos hacen que le resulte difícil resistir el ataque del Liverpool durante los 90 minutos.

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Conclusión:

Lo más probable es una victoria del Liverpool por 2-1, y si el equipo local logra imponer su dominio desde el principio y aprovechar sus ocasiones como hizo ante el Crystal Palace, el marcador podría ampliarse hasta el 3-1.