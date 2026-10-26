Todas las miradas se dirigen esta noche de lunes al London Palladium, que acoge la 70ª edición de la gala del Balón de Oro de 2026, para homenajear a los mejores futbolistas y futbolistas de la temporada 2025-2026, en medio de una fuerte competencia por los premios individuales y con pronósticos que sitúan a las estrellas del Barcelona en el centro de la escena, además de sorpresas relacionadas con el destino de los principales candidatos al galardón más importante.

Según los pronósticos elaborados por la inteligencia artificial y publicados por el diario español Sport, Lamine Yamal, estrella del Barcelona, es el candidato más destacado a llevarse el Balón de Oro masculino, aprovechando su destacado nivel durante la temporada, junto al impacto del supuesto título de España en el Mundial 2026, lo que podría otorgarle ventaja en la carrera de los votos, pese a la fuerte competencia de varias estrellas del juego.

De acuerdo con estos pronósticos, el inglés Harry Kane, delantero del Bayern Múnich, ocupa el segundo puesto, gracias a su sólido registro goleador con su club y con la selección de su país, mientras que el español Rodri ocupa el tercer lugar, tras sus destacadas actuaciones en el Mundial 2026, pese a que el informe señala su traspaso al Barcelona durante la temporada actual.

La mayor sorpresa reside en la ausencia del argentino Lionel Messi y del francés Kylian Mbappé entre los tres primeros puestos.

Pese a que Mbappé es considerado uno de los principales candidatos al premio, la ausencia de grandes títulos con el Real Madrid y la selección de Francia podría afectar sus opciones, mientras que la tarea de Messi no parece sencilla en la competencia por el Balón de Oro, pese a su gran nombre y su trayectoria excepcional.

Dominio previsto del Barcelona

En la categoría femenina, las estimaciones prevén el regreso de Alexia Putellas al podio del Balón de Oro, sumando un tercer galardón a su palmarés tras haberlo ganado en 2021 y 2022, mientras que Claudia Pina y Patri Guijarro, jugadoras del Barcelona, ocupan el segundo y el tercer puesto.

El dominio previsto del Barcelona se extiende al resto de los premios, ya que los pronósticos apuntan a que Pau Cubarsí ganará el Trofeo Kopa al mejor jugador joven, y Vicky López el premio a la mejor jugadora joven, mientras que el premio a la mejor portera se concede a Cata Coll, el premio a la mejor goleadora a Ewa Pajor, y el premio a la mejor entrenadora femenina a Pere Romeu, además de la elección del Barcelona como mejor club femenino.

En cuanto a los premios masculinos, sitúan a Unai Simón al frente de la competencia por el premio al mejor portero, a Harry Kane para ganar el premio al mejor goleador, y a Luis de la Fuente para el premio al mejor entrenador, mientras que se prevé que el Paris Saint-Germain obtenga el premio al mejor club masculino.