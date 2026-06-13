Como la máquina carece de emociones, Koora le ha planteado varias preguntas polémicas a la inteligencia artificial y publicará las respuestas sin edición.

Hoy preguntamos: «¿Cuál es el resultado previsto para el partido entre Brasil y Marruecos en la primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026?».

Nota: Reproducimos las respuestas con cualquier posible error lingüístico o de información tal como las generó la IA.

Respuesta:

La previsión es una victoria de Brasil por 2-1.

Los análisis técnicos del esperado duelo en el Grupo C favorecen a la Canarinha, que cuenta con jugadores decisivos como Vinicius Jr. y Raphinha, dirigidos por Carlo Ancelotti. mientras que Casemiro y Bruno Guimarães aportan equilibrio en el medio.

Marruecos, bien organizado atrás y peligroso al contraataque con Hakimi y Díaz, podría aprovechar las dudas defensivas que Brasil mostró en sus últimos amistosos. No obstante, la mayor calidad individual y profundidad ofensiva de Brasil le darían la victoria por la mínima.