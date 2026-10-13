La inteligencia artificial predice el resultado del partido entre Barcelona y Galatasaray

El gigante mundial de las estadísticas "Opta" ha revelado sus contundentes pronósticos para la segunda jornada de la Champions League, que colocan al Galatasaray en una situación poco envidiable frente al Barcelona, mientras conceden un rayo de esperanza mayor al Fenerbahçe en su misión inglesa.

Hoy arranca la segunda jornada del torneo más importante y prestigioso para los clubes del fútbol europeo, en la que el Galatasaray recibe al gigante español Barcelona en una cumbre de alto voltaje en el estadio Rams Park, abarrotado de aficionados, mientras que el Fenerbahçe visita mañana al Aston Villa inglés en un examen no menos complicado.

Y horas antes del pitido inicial, la cadena especializada "Opta" dio a conocer los resultados de sus pronósticos para el marcador del partido entre Galatasaray y Barcelona, que llegaron tras miles de simulaciones con inteligencia artificial y que se basan en un análisis minucioso de miles de datos sobre el rendimiento de ambos equipos.

Las cifras confirmaron la aplastante superioridad del conjunto catalán: el porcentaje de victoria del Barcelona a domicilio ante el Galatasaray alcanzó el 68,9 %, mientras que a los aficionados del Galatasaray solo se les concedió un exiguo 13,4 % de lograr el triunfo en su propio campo, y la probabilidad de empate se situó en el 17,7 %.

En el segundo partido que interesa a la afición turca, las opciones del Fenerbahçe parecieron relativamente mejores pese a la dificultad de la misión, ya que se enfrentará al Aston Villa en su estadio de Inglaterra.

Según la simulación, la probabilidad de victoria del Fenerbahçe es del 22,1 %, frente al 55,1 % del Aston Villa, mientras que la probabilidad de que el partido termine en empate es del 22,8 %.

Estas cifras reflejan la gran brecha que los modelos de inteligencia artificial aprecian entre el fútbol turco y los grandes de Europa, pero al mismo tiempo colocan toda la presión sobre el Barcelona y el Aston Villa, y conceden a los dos equipos turcos el aliciente de rebelarse y lograr la sorpresa ante sus aficiones.



