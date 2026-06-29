La inteligencia artificial predice el ganador del partido entre Marruecos y Holanda

Marruecos se mide a Holanda en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026. Los «Leones del Atlas» buscan eliminar a una de las potencias europeas para avanzar a octavos.

El encuentro se disputará en el estadio de Monterrey, en la primera edición conjunta de Estados Unidos, Canadá y México, que reúne a 48 selecciones.

Marruecos terminó segundo en el Grupo C con 7 puntos, mostrando un nivel capaz de competir con los grandes.

Holanda, líder del Grupo 6 con 7 puntos, también llega en buen momento.

Aunque el duelo se antoja igualado, los pronósticos basados en inteligencia artificial dan una ligera ventaja a Marruecos (52 %) frente al 48 % de Holanda, según indicadores técnicos, físicos y estadísticos.

Se espera un duelo abierto y emocionante.