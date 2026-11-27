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El Real Madrid es el único equipo que mantiene un pleno de victorias en la Champions League tras golear 5-1 al PSV Eindhoven y seguir líder de la clasificación. Sin embargo, Jose Mourinho ha descartado hablar de su equipo como candidato al título. El técnico considera absurdas las predicciones de la inteligencia artificial y se centra en evitar la ronda de play-off.

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El Madrid mantiene su pleno en Europa

El Madrid afianzó su liderato en la Champions League con una contundente victoria por 5-1 ante el PSV Eindhoven . El triunfo le permite sumar 15 puntos en sus cinco primeros partidos de la fase liga.

La victoria convierte además al Real Madrid en el único equipo que mantiene un pleno de victorias en la Champions League esta temporada. El resultado deja al conjunto de Mourinho en una posición privilegiada cuando la competición europea se acerca a sus fases decisivas. Pese a la contundencia del marcador, Mourinho se apresuró a rebajar las expectativas.

Mourinho rechaza las predicciones de la IA y evita hablar del título

Con el Real Madrid en lo más alto de la clasificación, el debate se ha centrado en si es favorito para levantar el trofeo. Mourinho, sin embargo, no quiso dejarse llevar por los comentarios externos ni por las predicciones basadas en datos.

«Es demasiado pronto para la Champions League y no sabemos cómo llegarán los equipos al momento clave, que son las eliminatorias», dijo Mourinho en una rueda de prensa previa al partido contra el Deportivo Alavés. «Algunos dicen que somos candidatos y luego está la inteligencia artificial, que no tiene sentido. Paso a paso».

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En lugar de pensar en la final, el entrenador se centra únicamente en aliviar el cargado calendario de su plantilla evitando la ronda adicional de play-off de la fase eliminatoria.

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«Tenemos tal acumulación de partidos que no quiero jugar el play-off», añadió. «Tenemos la Supercopa, que probablemente serán dos partidos, y la Copa del Rey. Nos faltan tres o cuatro puntos para no jugar el play-off, y eso es importante».

Pequeños detalles y lesiones en los rivales

Mourinho señaló la imprevisibilidad del fútbol europeo como principal motivo de su cautela. Las lesiones de figuras clave en clubes rivales ya han demostrado lo rápido que puede cambiar la situación antes del inicio de las eliminatorias.

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«La Champions League siempre es una competición que se decide por pequeños detalles», explicó Mourinho. «El Bayern [de Múnich] ha perdido a [Harry] Kane y el PSG ha perdido a [Khvicha] Kvaratskhelia y a [Desire] Doue. La acumulación de tarjetas en los partidos decisivos también es un detalle. Hay muchos factores que ahora mismo quedan lejos».

Al Real Madrid le espera un calendario exigente

El Real Madrid afronta ahora una exigente serie de partidos en varias competiciones. Su próximo compromiso será ante el Alavés en un partido de Liga en el Santiago Bernabéu. Después se medirá a la Real Sociedad y al Athletic Club antes de regresar a la Champions League para disputar, el 9 de diciembre, un difícil encuentro contra el Arsenal, finalista de la temporada pasada.