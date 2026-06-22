La empresa francesa «AVISIA», especializada en inteligencia artificial, recopila decenas de indicadores sobre rendimiento colectivo, jugadores, dinámica de equipo, forma física y experiencia para calcular las probabilidades de resultados en el Mundial 2026.

En la segunda jornada del Grupo 9 del Mundial 2026, su modelo otorga a Francia un 81 % de probabilidades de victoria, frente al 19 % de Irak.

Francia, que venció 3-1 a Senegal en la primera jornada, se medirá mañana de madrugada a Irak, que perdió 4-1 ante Noruega.

Según Foot Mercato, esta proyección se sustenta en la ventaja francesa en seis de los siete criterios analizados: valor colectivo, calidad individual, forma física, impulso reciente, fortaleza mental y experiencia en grandes torneos.

Tras vencer a Senegal en el debut, Francia llega con confianza y un once sólido capaz de mantener el ritmo todo el partido.

El informe destaca la superioridad ofensiva de Francia: Kylian Mbappé logra 99 en finalización y Michael Oulissi 99 en creación, lo que les permite cambiar el partido en cualquier momento.

Irak, sin embargo, cuenta con un centro del campo sólido liderado por Zidane Iqbal, capaz de recuperar el balón y lanzar contraataques que podrían complicar a los de Didier Deschamps.

El duelo clave será entre Ali Al-Hammadi y Dayot Upamecano: el delantero iraquí deberá superar al líder de la defensa francesa si quiere sorprender.

No obstante, la mayor condición física (82 % frente a 73 %), la amplia experiencia en grandes torneos y una plantilla más profunda inclinan la balanza a favor de Francia, con posibilidades de ampliar la diferencia en los últimos 30 minutos.