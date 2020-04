La insólita confesión de Dybala: "Le dije a Cristiano Ronaldo que los argentinos lo odiamos un poco"

Mientras se recupera de haber contraído coronavirus, la Joya de Juventus reveló una curiosa charla con su compañero de equipo.

Paulo Dybala es uno de los futbolistas que contrajo coronavirus, aunque ya está prácticamente recuperado. Y mientras cumple con el aislamiento, dio una entrevista en la plataforma AFA Play, en la que se refirió a dos situaciones puntuales con los mejores jugadores de la última década, ambos compañeros: Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

Por un lado, narró sobre el portugués que "a nivel personal, me sorprendió para bien porque no lo conocía, ninguno de nosotros sabía nada de él. Incluso en la Champions anterior quedamos afuera contra y había habido muchos cruces. Pero después nos encontramos con otra cosa, es un excelente tipo, muy sociable y amigable dentro y afuera del vestuario. Siempre dispuesto para hablar, para escuchar, eso me sorprendió, siendo una figura importante no siempre son así".

Y en este sentido, contó una curiosa anécdota en la que en un viaje no dudó en decirle "en un poco te odiamos por tu figura, por tu forma de ser, de caminar. La verdad, me sorprendiste porque me encontré con otra cosa", a lo que el luso respondió entre risas que "sé que soy así y estoy acostumbrado a que digan eso", según narró el cordobés.

Por otro lado, recordó aquella frase en la que dijo que le costaba jugar con Messi porque ocupaban un lugar de la cancha parecido, se arrepintió explicando que "lo pude haber dicho de otra manera, no tuve mala intención", mientras que agregó que "lo hablé con Leo, es normal que nos encontremos en la misma posición. Lo trabajamos mucho con Scaloni y está claro que soy yo el que tiene que cambiar y buscar los espacios en los que él no está. Contra en la compartimos 40 minutos y lo hicimos bien".