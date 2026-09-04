El italiano Simone Inzaghi, director técnico del Al-Hilal, reveló su plan para combinar al brasileño Gabriel Martinelli con el neerlandés Crysencio Summerville, dada la capacidad de ambos de jugar más en la banda izquierda.

Martinelli disputó sus primeros minutos con el Al-Hilal, como suplente, durante la victoria en el derbi de Riad ante el Al-Shabab por 2-0, la noche del viernes, en el estadio SHG Arena, en la quinta jornada de la Roshn Saudi League.

En la rueda de prensa posterior al partido, a Inzaghi le preguntaron cuál de los dos, Summerville o Martinelli, jugará en la posición de extremo derecho en los próximos encuentros, a lo que respondió: "Ambos jugadores pueden jugar en la banda derecha con total comodidad".

Y explicó: "Hoy metimos a Martinelli por la derecha, y tras la entrada de (Sabri) Dahl lo mandé a jugar por la banda izquierda, y se irán alternando entre ellos en los próximos partidos".

Respecto a la posición que necesita, aclaró: "El mercado sigue abierto, y la dirección deportiva está haciendo un trabajo excelente en el mercado de fichajes; tenemos una necesidad en la línea defensiva y estamos trabajando en ello".

Inzaghi volvió a hablar del partido, cuando dijo: "Estuvimos muy concentrados, entramos con fuerza y controlamos el ambiente del encuentro; regresamos del duelo ante el Al-Ahli con la energía agotada, y hoy nos enfrentamos a un equipo muy fuerte en el medio y en el ataque".

Y añadió: "Tenemos cierto sufrimiento en la posición de lateral derecho; (Mohammed) Mahzari lo sigo desde la temporada pasada, y ha cubierto gran parte de la carencia en esta posición; es un gran jugador que lo da todo".

Y prosiguió: "Estamos a la espera del regreso de Hamad Al-Yami, y también trabajamos en preparar a Sabri Dahl para que sea un jugador en esa misma posición, aunque su posición es extremo derecho".

En cuanto a la sustitución de Hassan Tambakti, respondió: "Tras su lesión de dos meses, participó en 5 entrenamientos y quería jugar el partido ante el Al-Ahli, pero jugó hoy; y su cambio no fue por lesión, sino únicamente por el cansancio".

Y concluyó: "Ali Lajami está lesionado, esperamos que regrese lo antes posible; tenemos un sufrimiento en la línea defensiva e intentamos cubrir esa carencia, y contamos con Mishal Al-Daoud".

Cabe recordar que Inzaghi condujo al Al-Hilal a lograr su quinta victoria consecutiva en la Roshn League, para situarse al frente de la clasificación con 15 puntos, a 3 puntos de diferencia sobre el Al-Nassr, segundo clasificado, que disputa un difícil clásico ante el Al-Ittihad el sábado.