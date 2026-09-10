El entrenador del Fenerbahçe, İsmail Kartal, anunció su dimisión en directo, tras el empate 1-1 de su equipo ante la Roma, en el inicio de su regreso a la Liga de Campeones de Europa.

La agencia de noticias Reuters publicó las declaraciones de Kartal, de 65 años, durante una rueda de prensa, donde afirmó que se marcharía sin volver jamás, y añadió que había tomado esta decisión para dejar el camino libre al club.

Minutos después de finalizar la rueda de prensa, el presidente del Fenerbahçe, Aziz Yıldırım, aseguró que Kartal continúa en su cargo.

Yıldırım explicó: «Algunos aficionados lanzaron una botella a la cabeza del entrenador esta tarde durante el partido. Eso le afectó».

Y añadió: «Acabo de hablar con İsmail Kartal. Habló del incidente de la botella, y también se quejó de la presión a la que está sometido».

Cuando se le preguntó a Yıldırım si Kartal le había comunicado que continuaría en su cargo, respondió: «No hace falta que diga públicamente que va a continuar. Soy mayor que él, y le dije que siguiera con su trabajo, y asunto zanjado. Somos una familia».

Kartal pasó una década como jugador en las filas del Fenerbahçe, y asumió las riendas del club durante la temporada 2014-2015, después ejerció como entrenador interino durante la temporada 2021-2022, antes de regresar para hacerse cargo del puesto de forma plena en la temporada 2023-2024.

Kartal fue segundo entrenador del Fenerbahçe durante las dos últimas ocasiones en las que el club se coronó campeón de la Superliga turca, antes de volver para asumir su cargo por cuarta vez el pasado junio.

El Fenerbahçe ocupó el segundo puesto en la Superliga turca durante las últimas cinco temporadas, y esta temporada logró alcanzar la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa por primera vez en 18 años.

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