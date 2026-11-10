La incertidumbre inquieta al Al-Ahli antes del choque ante el Al-Nassr: ¿se marchará Posecki?

Crece la preocupación en el entorno del Al-Ahli por la persistente incertidumbre que rodea el futuro del entrenador neerlandés Marino Pusic, ante el retraso en resolver su situación, ya sea mediante la finalización del vínculo contractual con él o la renovación de la confianza en su continuidad.

Esto ocurre a unos 10 días del esperado enfrentamiento ante el Al-Nassr, programado para el próximo 20 de noviembre, dentro de las competiciones de la Liga Roshn de Profesionales.

Según el diario saudí «Asharq Al-Awsat», la proximidad del duelo coloca a la dirección del Al-Ahli ante una importante decisión técnica, en un momento en el que aumentan las preguntas sobre las repercusiones que la continuidad del estado de incertidumbre tendrá en la preparación del equipo, sobre todo porque cualquier posible cambio en el cuerpo técnico concedería al entrenador sustituto un periodo limitado para conocer las capacidades de los jugadores y aplicar sus ideas antes de disputar uno de los enfrentamientos más destacados del equipo en la próxima etapa.

Estos acontecimientos llegan dos días después de que fuentes informadas revelaran a «Asharq Al-Awsat» la entrada de los italianos Thiago Motta y Antonio Conte en el círculo de candidatos para suceder a Pusic, con Motta al frente de la lista de opciones planteadas, mientras que Conte ha exigido importantes sumas económicas para aceptar asumir la tarea. También se ha manejado el nombre del entrenador alemán Ole Werner entre las posibles opciones técnicas.

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La persistencia de la incertidumbre sobre el futuro de Pusic plantea interrogantes acerca de la orientación de la dirección del Al-Ahli, y de si se inclina por mantenerlo y concederle una oportunidad adicional para enderezar el rumbo, o bien se encamina a realizar un cambio técnico que requiere cerrar la negociación con uno de los candidatos antes de anunciar la finalización de la relación con el entrenador actual.

La sensibilidad del asunto aumenta a la luz de los últimos resultados, que han generado descontento en el entorno de la afición y han reabierto el debate sobre las opciones técnicas de Pusic y su capacidad para emplear los recursos disponibles de forma acorde con las aspiraciones del club de competir por los títulos.

El Al-Ahli ocupa el sexto puesto en la Liga Saudí de Profesionales con 21 puntos en 11 partidos, y se sitúa también en el sexto puesto en la Liga de Campeones de Asia de Élite con 8 puntos en 4 partidos, datos que multiplican la importancia de la próxima etapa para el cuerpo técnico y la dirección del club.

En caso de que la dirección opte por cambiar de entrenador antes del enfrentamiento con el Al-Nassr, la falta de tiempo supondrá un desafío para el nuevo cuerpo técnico, especialmente en lo relativo a preparar al equipo a nivel técnico, definir la alineación adecuada y hacer frente a las exigencias de un duelo ante un rival directo en la liga.

En cuanto a la opción de la continuidad de Pusic, esta requiere una postura administrativa clara que otorgue al entrenador y a los jugadores la estabilidad necesaria para centrarse en los próximos compromisos, lejos de las especulaciones relacionadas con el cambio técnico.

Pusic asumió la dirección del Al-Ahli el pasado agosto, con un contrato que se extiende hasta junio de 2028, pero los últimos resultados han devuelto su futuro al terreno del debate, en un momento en el que los seguidores del club esperan la decisión que tomará la dirección respecto al cuerpo técnico.

Los próximos días se perfilan como decisivos para determinar el camino que seguirá el Al-Ahli, entre continuar con Pusic o recurrir a un nuevo entrenador, sobre todo porque retrasar la decisión hasta después del enfrentamiento con el Al-Nassr supondría la continuidad de la situación técnica actual, mientras que tomarla antes del partido colocaría al cuerpo técnico sustituto ante una prueba temprana y difícil.

El principal desafío para la dirección sigue siendo resolver el asunto en un momento que permita al equipo prepararse para los próximos compromisos, ante las aspiraciones de la afición de recuperar los resultados positivos y competir tanto a nivel local como continental.