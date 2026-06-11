La inauguración del Mundial 2026, la más controvertida de la historia

El partido inaugural del Mundial 2026, disputado este jueves entre México y Sudáfrica, vivió un hecho sin precedentes.

Por primera vez en la historia, tres jugadores fueron expulsados en el partido inaugural: dos de Sudáfrica y uno de México.

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En el minuto 50, el árbitro brasileño Wilton Sampaio expulsó al sudafricano Sifilo Sitolo.

En los últimos minutos vieron la roja Themba Zwane (min. 84) y el mexicano César Montes (min. 90+2).

El encuentro terminó 2-0 a favor de México, con goles de Julián Quiñones (9’) y Raúl Jiménez (67’).

El encuentro lo dirigió Sampaio (44 años), quien debutó internacionalmente en 2013 y, en el Mundial 2022, pitó cuatro encuentros, incluido el Inglaterra-Francia de cuartos de final.







