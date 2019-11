La huella de Marcelo Bielsa en Leeds, hasta en la piel

El fanatismo por Marcelo Bielsa no tiene límites en . Hace unos días el técnico del fue noticia luego que un fanático del club de la segunda división inglesa compartiera en sus redes sociales el regalo que le hizo su novia: una torta de cumpleaños con la figura del 'Loco' sentado en un taburete, la típica postal.

Y esta jornada, otro hincha del equipo con mayor tradición del fútbol inglés sorprendió al realizarse un tatuaje hiperrealista en homenaje al ex entrenador de la Selección chilena. El trabajo fue exhibido por el artista holandés "aukextattooer" en Instagram. En la fotografía se puede apreciar la cara del DT rosarino en una de las piernas de Hayden Kershaw, de 27 años.

"Take us home", la serie sobre el primer año de Marcelo Bielsa en Leeds

"Bielsa ha cambiado completamente la filosofía de Leeds United. He tenido las mejores temporadas siguiendo a Leeds de forma religiosa alrededor del mundo bajo la dirección de Marcelo Bielsa", indicó el seguidor del equipo de la Championship al medio Yorkshire Evening Post.

