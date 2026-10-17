El Atlético de Madrid arrancó este sábado una victoria agónica a domicilio frente al Espanyol, por un gol a cero, en el marco de la novena jornada de LaLiga.

El único gol del encuentro llevó la firma de Álex Baena, con un disparo potente, tras una asistencia destacada del suplente Julián Álvarez, en el minuto 89.

El Atlético de Madrid elevó su casillero a 22 puntos en la segunda posición de LaLiga, a dos puntos del líder Barcelona, que se prepara para enfrentarse al Real Betis, mientras que el Espanyol se quedó congelado en 8 puntos, en el puesto 12.





El diario Sport repasó los momentos más destacados del partido, en el que el Espanyol logró resistir el primer empuje ofensivo del Atlético de Madrid y, con el paso de los minutos, el conjunto catalán empezó a imponer su presencia sobre el campo, aumentó su capacidad para mantener la posesión y comenzó a encontrar espacios en zonas del rival.

De hecho, Roberto Fernández tuvo la primera gran ocasión para adelantar al Espanyol, cuando remató un centro enviado por Brian Zaragoza, pero su cabezazo no acabó en gol.

El ritmo del partido aumentó en los minutos previos al descanso, y el Atlético de Madrid amenazó la portería rival en varias ocasiones, aunque le faltó precisión en el último toque para convertir sus oportunidades en goles.

Sin embargo, la ocasión más clara de la primera mitad fue para el Espanyol, después de que Cabrera lanzara un disparo potente que se estrelló directamente contra el travesaño.

Tras la vuelta de los vestuarios, la segunda parte comenzó con una igualdad evidente entre ambos equipos. Ninguno de los dos renunció a buscar el gol de la ventaja, con el cuidado de no arriesgar en exceso.

Diego Simeone, técnico del Atleti, introdujo cambios desde el banquillo en un intento de modificar el curso del partido, y su apuesta estuvo a punto de dar frutos, cuando Marcos Llorente, que acababa de entrar al campo, lanzó un disparo potente que golpeó el travesaño.

Con el avance de los minutos, el resultado se mantuvo sin cambios. El Atlético de Madrid tomó la iniciativa con la pelota, mientras el Espanyol intentaba amenazar la portería rival a través de los contragolpes.

Pero a menos de 10 minutos del final del partido, el estadio RCDE vivió uno de los momentos más esperados de la noche, con el regreso de Javi Puado a los terrenos de juego.

El capitán del Espanyol volvió al césped después de recuperarse de una grave lesión de rodilla, y la afición del conjunto catalán lo recibió con una ovación ensordecedora, en una escena que reflejó su alegría por su vuelta a la competición.

Pero la alegría se transformó rápidamente en decepción. En los últimos minutos del partido, el Atlético de Madrid encontró a Álex Baena en la frontal del área, y el centrocampista no desperdició la ocasión.

Con un disparo preciso, Baena logró batir la portería del Espanyol,

Con esta derrota, el Espanyol recibe un nuevo golpe, después de que su racha de partidos consecutivos sin lograr ninguna victoria llegara a 4 encuentros en LaLiga.