«La hora del descontento»... La afición del Real Madrid molesta a Mbappé con una acción inesperada

En una medida extraña e inusual dentro de un club tan tradicional como el Real Madrid, se ha puesto de manifiesto el creciente descontento de una parte de la afición hacia una de las principales estrellas del equipo.

Una nueva página web, a modo de «reloj de arena» digital, sigue con precisión cada momento que transcurre del contrato del jugador francés Kylian Mbappé con el «Blanquiazul».

Mbappé participó en el partido en el que el Real Madrid cayó derrotado por 2-1 ante el Real Mallorca, en el estadio Son Moix, en la jornada 30 de la Liga española.

Los locales se adelantaron con un gol de Manu Morlanes, antes de que el Real Madrid lograra el empate en los últimos minutos, pero el delantero kosovar Vedat Muriqi anotó el gol de la victoria en el tiempo de descuento, asestando un duro golpe a las esperanzas del Real Madrid de competir por el título, especialmente antes de su decisivo enfrentamiento contra el Bayern de Múnich en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Con esta derrota, el equipo se queda con 69 puntos en segunda posición, alejándose aún más del líder, el Barcelona, con una diferencia de 7 puntos.

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Algunos aficionados del Real Madrid han lanzado una página web llamada mbappe2029.com, que muestra un contador regresivo en directo con el tiempo que queda del contrato de Mbappé, que vence en junio de 2029.

Y no se limita solo a la cuenta atrás, sino que la página web actualiza constantemente el total de la cantidad que el club ha pagado al delantero francés desde su fichaje en el verano de 2024.

Mbappé es uno de los jugadores más criticados actualmente en el entorno del Real Madrid, y esta situación refleja la frustración de una parte de la afición que considera que el rendimiento ofensivo de la estrella francesa aún no ha estado a la altura de las grandes expectativas asociadas a su nombre y a su salario.

Es de esperar que este contenido no sea del agrado ni del propio Mbappé ni de la directiva del club, que siempre prefiere centrarse en la unidad interna antes de los partidos decisivos, entre los que destaca el encuentro de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich.

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