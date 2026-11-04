"La hora de la verdad": ¿salvará Brahim Díaz su temporada tras el paso de Mourinho?

Un reportaje periodístico afirmó este miércoles que el marroquí Brahim Díaz, jugador del Real Madrid, tiene una oportunidad real de salvar su temporada con el conjunto blanco.

Díaz no goza de un lugar importante en los planes del director técnico José Mourinho, ya que solo ha aparecido en 7 partidos, en todas las competiciones, con un total de 233 minutos.

El diario "AS" aseguró que Díaz, que no ha participado demasiado en el inicio de esta temporada, podría comenzar en la banda derecha en el partido de hoy ante el AEK Atenas, en la Liga de Campeones.

Señaló que la participación del jugador marroquí como titular podría producirse debido a la ausencia de Arda Güler por decisión técnica y a la posibilidad de dar descanso a Diomande.

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El marroquí desea ser un jugador titular en el once de Mourinho, pero le falta confianza, y el partido de la Liga de Campeones de hoy podría ser el empujón que necesita Brahim para que todos vean regresar con fuerza su mejor versión.