La histórica lucha por el título en Escocia se acerca a su clímax tras una escapada insólita en el minuto 99 (¡!)

La lucha histórica por el título en Escocia llega a su desenlace. Hearts y Celtic ganaron el miércoles, así que todo se definirá en la última jornada, cuando el líder, Hearts, reciba al segundo, Celtic.

Hearts - Falkirk 3-0

La tensión se notó al inicio: al Hearts le anularon un gol, pero a los 30 minutos ya mandaba en el marcador. Dos tantos en dos minutos incendiaron Tynecastle Park.

Frankie Kent cabeceó un córner para el 1-0 y, cinco minutos después, Cameron Devlin aprovechó un rebote para el 2-0. En los últimos minutos, Blair Spittal cerró la fiesta con un disparo colocado.

Motherwell - Celtic 2-3

El Motherwell, que parecía ayudar al Hearts, se adelantó pronto ante el segundo clasificado. La presión alta dio resultado en el minuto 17: Elliot Watt marcó tras un error de Viljami Sinisalo, 1-0.

Sin embargo, el Celtic no se rindió: Daizen Maeda empató de tiro preciso tras una jugada fortuita y, antes del minuto 60, Benjamin Nygren colocó el 1-2 con un gran disparo.

Cuando todo parecía perdido para los Hoops, Liam Gordon igualó el duelo y, de forma momentánea, entregó el título a los Hearts. Sin embargo, en el 99’, Kelechi Iheanacho marcó de penalti y selló el 2-3 final.

Todo se juega el sábado: el Celtic recibe al Hearts, que lidera por un punto. Un empate bastaría al Hearts para un título histórico. Desde 1984/85, solo Celtic y Rangers han ganado la liga escocesa; entonces, el Aberdeen de Sir Alex Ferguson fue el campeón.