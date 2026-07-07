«La historia no siempre se escribe con hazañas heroicas»... Hafiz Draji consuela a Cristiano con unas palabras conmovedoras

El comentarista argelino Hafiz Draji consoló a la leyenda portuguesa Cristiano Ronaldo tras la eliminación de su equipo en los octavos de final del Mundial a manos de España, ayer domingo.

Así terminó su última participación en un Mundial, pues el astro luso había anunciado que esta sería su despedida.

El «Don» nunca ganó un Mundial, el único título que le falta.

Dragui escribió en X: «Tras Modrić, Neymar, Neuer y Mahrez, ahora le toca a Cristiano Ronaldo. Otra leyenda que se va sin el título».

Y añadió: «Un destino similar vivieron estrellas como Johan Cruyff, Paolo Maldini, Ferenc Puskás, Roberto Baggio y Marco van Basten, quienes escribieron páginas inmortales en este deporte, pero el título mundial se mantuvo fuera de sus vitrinas».

Y concluyó: «Así es el fútbol… Otorga la gloria a unos y la niega a otros grandes… La historia no siempre se escribe solo con títulos, sino con el legado inolvidable que dejan los jugadores».







