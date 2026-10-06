El viaje de Lionel Messi con Argentina no fue un camino alfombrado de oro, sino una larga epopeya de lágrimas, decepciones y finales perdidas, antes de transformarse en sus últimos años en una historia de gloria inolvidable. Messi es Argentina, y Argentina es Messi, pero el camino hacia esa verdad fue duro y largo, comenzó con una tarjeta roja y terminó con logros que inmortalizaron su nombre en la historia de su país.

En 2005, el debut internacional de Messi fue casi una pesadilla; fue expulsado a los pocos minutos de su primera participación ante Hungría, tras un altercado con Vilmos Vanczák, y abandonó el campo entre lágrimas, según informó el diario español As.

En 2006, su nombre brilló en el Mundial de Alemania, y participó en la contundente victoria sobre Serbia y Montenegro por 6-0, pero el sueño terminó ante Alemania en los cuartos de final por penaltis, después de que Messi permaneciera en el banquillo durante la prórroga.

Luego llegó 2007, que fue su primera decepción en finales, cuando Argentina perdió ante Brasil por 3-0 en la final de la Copa América, pese a que Messi empezaba a imponerse entre las grandes estrellas de la selección.

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En 2010, Diego Maradona asumió la dirección de la selección, pero el Mundial terminó en catástrofe ante Alemania con un contundente 4-0 en los cuartos de final, en medio de duras críticas a Messi, que fue incapaz de marcar y se encontró de nuevo bajo la presión de la comparación con Maradona.

2011 no trajo el alivio esperado, ya que Argentina se despidió de la Copa América en su propia tierra ante Uruguay por penaltis, aumentando las críticas dirigidas a Messi y llevando la relación entre la estrella y la afición a una de sus etapas más tensas.









En 2014, Messi se acercó al sueño más que nunca, y condujo a Argentina a la final del Mundial, pero perdió ante Alemania en la prórroga. Fue otro momento doloroso, tras fracasar en repetir el logro de Maradona y llevar a su país al título.

Luego llegó 2015, con la derrota en la final de la Copa América ante Chile por penaltis, lo que reavivó las voces que pedían su salida de la selección.

Pero 2016 fue la gota que colmó el vaso. Argentina perdió la final de la Copa América Centenario ante Chile por penaltis, y Messi falló su penalti, antes de anunciar su retirada del fútbol internacional diciendo: «Se acabó».

Messi regresó en 2018, pero el sueño se aplazó de nuevo. Argentina quedó eliminada ante Francia en los octavos de final, en un partido en el que brilló Mbappé, mientras el título de la selección seguía lejos de Messi.

En 2019, llegó una nueva decepción con la eliminación de Argentina ante Brasil en las semifinales de la Copa América, pese a la contribución de Messi con un gol y una asistencia a lo largo del torneo.









Luego llegó 2021, el año del verdadero cambio. Scaloni le dio a Messi un grupo de jugadores capaces de marcar la diferencia a su alrededor, y así llegó el momento de la explosión en el Maracaná, cuando condujo a Argentina a la victoria sobre Brasil y a la conquista de la Copa América, cosechando su primer gran título con la selección. Meses después, añadió un nuevo título al vencer a Italia en Wembley.

En 2022, la leyenda se completó. Messi condujo a Argentina al título del Mundial de Catar, en una de las mejores finales de la historia del torneo, logrando el sueño que lo había perseguido durante toda su carrera y colocándose definitivamente en un lugar legendario dentro de su país.

Luego llegó 2024, en que Messi añadió un nuevo título de la Copa América, después de que Argentina superara a Colombia en la final, convirtiendo al grupo de Scaloni en más dependiente de la estrella argentina que nunca.

En cuanto a 2026, fue el capítulo final de la historia; Messi, a sus treinta y nueve años, disputó una final legendaria ante España, y condujo a Argentina a la prórroga en su último viaje con la selección, antes de poner fin a su trayectoria internacional dejando tras de sí un legado imborrable.

Desde las lágrimas de la primera tarjeta roja hasta las lágrimas de la gloria, y de ser un jugador cuya salida de la selección se exigía a ser un capitán que llevó a Argentina sobre sus hombros, Messi escribió una de las historias más duras e inspiradoras de la historia del fútbol.



