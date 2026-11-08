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La historia favorece a Arabia Saudí frente a Uzbekistán, con una ligera desventaja ante Corea del Sur

Arabia Saudí vs Corea del Sur
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Arabia Saudí vs Uzbekistán
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Catar

Dos amistosos de alto nivel para Arabia Saudí en noviembre

La selección de Arabia Saudí disputará dos encuentros amistosos durante su concentración en la capital catarí, Doha, donde se medirá a su homóloga de Corea del Sur el 13 de noviembre, antes de enfrentarse a Uzbekistán el día 17 del mismo mes, dentro de la concentración que comienza este domingo, coincidiendo con el parón internacional.

Los enfrentamientos históricos reflejan una gran igualdad en los resultados de los partidos entre Arabia Saudí y Corea del Sur, pues ambas selecciones se han enfrentado en 18 ocasiones anteriores, en las que Arabia Saudí ha logrado la victoria en 4 duelos, frente a 5 triunfos de Corea del Sur, mientras que 9 partidos terminaron en empate, según el diario "Asharq Al-Awsat" saudí.

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Por el contrario, la selección saudí cuenta con ventaja en su historial de enfrentamientos ante Uzbekistán, ya que se han visto las caras en 12 partidos, en los que Arabia Saudí ganó 7, frente a 4 victorias de la selección uzbeka, mientras que un partido terminó en empate.

Ambos partidos revisten además una importancia estadística adicional para la selección saudí, pues el número de encuentros que ha disputado en territorio catarí ascenderá a 60 al término de la concentración, tras haber jugado 58 duelos anteriores en Catar, en los que logró 26 victorias y empató 10 partidos, frente a 22 derrotas.

Ambos encuentros se disputarán en el estadio Jalifa bin Hamad, campo del club catarí Al-Sadd.

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