La historia de la camiseta que usó Martín Demichelis en la consagración de River

Micho gritó campeón por primera vez como DT y decidió homenajear a su madre con una camiseta llena de historia.

River se coronó campeón de Torneo de la Liga Profesional 2023 luego de vencer a Estudiantes en el Más Monumental, y en los festejos, que no pudieron ser completos porque se decidió no incluir la entrega de trofeos, Martín Demichelis lució una curiosa camiseta. Ese manto sagrado guarda una historia detrás.

Los números de Martín Demichelis como entrenador de River Plate

La historia se remonta hasta el día de las madres del 2001. Quilmes oficiaba de main sponsor de River (y también de Boca), y en un movimiento de mercadotécnica decidió cambiar su logo por el de las madres de cada futbolista. Entre ellos, el actual entrenador millonario.

"La usé porque era mi fan número uno y se perdió tantísimas cosas. No me vio como jugador profesional, no me vio, obviamente, como entrenador. Mis hermanas la desarmaron del cuadro y me la trajeron", contó Micho después del partido.

En una entrevista reciente con La Nación, habló a corazón abierto y mencionó varias pérdidas que marcaron su filosofía de vida de no planificar más allá del corto plazo. Entre ellas, la de su madre, que falleció cuando Demichelis tenía 15 años.