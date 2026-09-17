La historia completa de las camisetas de apoyo a Ceuta: ¿cuál fue la reacción del vestuario del Real Madrid?

La cuestión de las camisetas de apoyo a la ciudad de Ceuta ha generado mucha polémica durante las últimas horas, especialmente tras la actitud del trío del Real Madrid formado por Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e Ibrahima Konaté, antes del inicio del partido contra el Elche el pasado martes por la noche.

La historia comenzó cuando se repartieron entre los jugadores las camisetas de apoyo a Ceuta antes de saltar al terreno de juego, con la frase: «Todos somos caballas», una expresión de apoyo a la ciudad autónoma de Ceuta, que registró una enorme afluencia de habitantes marroquíes a finales del pasado mes de julio.

Cuando el trío (Mbappé, Vinícius y Konaté) recibió sus camisetas, mostraron signos de extrañeza mientras intentaban leer el mensaje escrito, por lo que decidieron ponerse la camiseta solo parcialmente, lo que ocultaba su contenido, antes de apresurarse a quitársela de inmediato, siendo así los primeros en deshacerse de ella.

Este tema fue debatido en el programa «El Larguero» de la emisora «Cadena SER», donde Manu Carreño subrayó la importancia de respetar tanto a quien adopta una postura como a quien decide no adoptarla, o a quien no abraza un determinado lema.

El trío del Madrid fue objeto de duras críticas por parte de la afición y, durante el programa, Jesús Gallego se preguntó qué habría pasado si estos tres jugadores hubieran querido lucir una camiseta que mostrara su apoyo a las personas que cruzan la frontera en busca del sustento: «¿Qué habría dicho LaLiga? ¿Nos habrían permitido hacerlo dada la situación actual en España? ¿Habría dejado LaLiga que os pusierais esa camiseta? Estoy seguro de que no lo habrían hecho».

Manu Carreño también dio su opinión, asegurando que tenía la plena certeza de que LaLiga no permitiría a ninguna asociación comercial de cualquier otra ciudad hacer lo mismo si se planteara la misma idea a ambos equipos.

Por su parte, Dani Garrido aclaró: «Es solo una propuesta, sea encomiable o no, de un grupo de empresarios de Valencia, pero no es en absoluto un acto oficial».

Así pues, esta información encierra más aspectos de los que parece. Y todavía queda mucho por saber, tal y como señaló Javier Herráez en el programa «El Larguero»: «El Elche no quiere revelar lo que ocurrió. Si le preguntas al Elche su versión de los hechos, no te la dará. Ni a mí, que no soy alguien de importancia, ni a Morago, el periodista que sigue al Elche desde hace más tiempo; no le darán su versión. Es muy sencillo: ¿cuándo informó el Elche al Real Madrid de esto? ¿Cuándo entregaron a los jugadores del Real Madrid sus camisetas?».

Podéis debatir los temas y las noticias en mayor profundidad en los foros de Kooora

Parece que a los jugadores se les informó después del calentamiento, ya que algunos de ellos mostraron sorpresa, y de ahí surgió la imagen que se emitió en televisión, en la que vemos a Vinícius y Mbappé como los últimos en ponerse la camiseta, y a regañadientes.

Según fuentes cercanas a varios jugadores citadas por la radio española: «Los jugadores no tuvieron conocimiento de la camiseta hasta el momento de saltar al terreno de juego. La recibieron y se les ordenó ponérsela. Fue una situación muy incómoda. Hoy, por ejemplo, Thibaut Courtois prefirió, a través del responsable de relaciones públicas, impedir que se planteara esa pregunta. Es un asunto que ha molestado a todos en el vestuario».

Mientras tanto, el sindicato de futbolistas de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) aclaró que debería facilitarse más información a los jugadores para evitar que se produzcan situaciones similares a las vividas por el marroquí Abde Ezzalzouli, jugador del Real Betis, por ponerse la camiseta, y por Mbappé, por no ponérsela.

En cualquier caso, el Real Madrid tendrá un gesto hacia Ceuta en los próximos días: «La postura del club fue coger esa camiseta y ponérsela, algo que no hizo el Barcelona ante el Levante hace cuatro días, por ejemplo, y no provocó ningún revuelo».

Podéis debatir los temas y las noticias en mayor profundidad en los foros de Kooora