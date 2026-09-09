La historia completa de la caída de Vinícius en el Bernabéu: ¿cómo se convirtió en el "enemigo favorito" de la afición merengue?

Los abucheos que persiguieron al brasileño Vinicius Junior, la estrella del Real Madrid, en el momento de su sustitución ante el Inter de Milán en el estreno del conjunto blanco en la Liga de Campeones, no fueron una simple reacción a un mal partido, sino la explosión de una crisis silenciosa que se gestó durante todo el verano.

Una apasionante historia que revela el conocido periodista brasileño Fernando Kallás, y a través de la cual responde a cómo la estrella del Real Madrid pasó de ser un icono al «enemigo favorito» de su afición, y cómo una oferta sorpresa de la directiva lo cambió todo en el último momento.

La oferta de última hora

Kallás, corresponsal de Reuters, desveló en declaraciones a la emisora española Cadena SER los entresijos de las sorprendentes negociaciones para la renovación del contrato de Vinicius hasta 2032.

Y afirmó: «Pasaron muchas cosas este verano, y los allegados a Vinicius lo veían fuera del Real Madrid incluso 24 horas antes de la última oferta. Pensaban que iba a fichar por el Arsenal porque pidieron una cantidad que no creían que el Real Madrid pagara nunca».

Y añadió: «De repente, en el último momento, el Real Madrid presentó una oferta que sorprendió a todos y lo cambió todo. Cuando te ves fuera del club y de pronto te encuentras dentro de él, tu forma de pensar cambia. No es fácil psicológicamente».

Abucheos injustificados

Kallás considera que los abucheos del Bernabéu en la primera jornada de la Liga de Campeones fueron duros e injustificados, y explicó: «El partido ante el Inter no era un partido para abuchear a Vinicius; el Madrid jugó mal en su conjunto. Es cierto que falló dos ocasiones, pero dio tres pases decisivos que allanaron el camino para que Brahim, Mbappé y Bellingham marcaran».

Y señaló que el jugador regresó con menos forma física tras el Mundial, diciendo: «Estos partidos son como una pretemporada para él; mientras el Barcelona dosifica los minutos de Rodri, Vinicius ha sido titular y juega prácticamente cada minuto».

El «enemigo favorito» y la prueba del derbi

El periodista brasileño concluyó con un diagnóstico impactante de la tensa relación: «Una gran parte de la afición del Real Madrid ha empezado a sentir odio hacia él, y parece que esto no tiene marcha atrás. La relación se ha tensado por problemas que van mucho más allá del terreno de juego».

Y agregó: «Vinicius tiene que dar lo mejor de sí en cada partido, de lo contrario será recibido con abucheos. Se ha convertido en el enemigo favorito de la afición del Bernabéu».

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Y prosiguió: «No es él quien tiene que cambiar las cosas, porque no es él quien ha creado esta situación; quizás la afición también deba poner de su parte. No le conviene al Real Madrid que su afición abuchee a sus jugadores en apenas el cuarto partido de la temporada».

Fernando Kallás consideró que la verdadera prueba para la estrella brasileña Vinicius Junior será en el derbi de Madrid ante el Atlético el próximo 20 de septiembre.